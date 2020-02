Am 24. Februar 2020 meldet die Polizei einen verfassungsfeindlichen Schriftzug und ein Hakenkreuz in der Pößnecker Fußgängerzone. Daneben klebt ein Zettel mit einer Botschaft gegen den Hass.

Pößneck. Polizei meldet verfassungsfeindliche Schmiererei in der Fußgängerzone. Slogan bedient eine in rechtsextremen Kreisen verbreitete Vorstellung.

Wenn in Pößneck ein „Rassenkrieg“ beschworen wird

Fünf Tage nach den offenbar rassistisch motivierten Morden in Hanau und 10 Tage nach den Festnahmen im Rahmen einer Razzia in sechs Bundesländern gegen eine mutmaßliche rechtsterroristische Vereinigung meldet die Polizei eine verfassungsfeindliche Schmiererei in Pößneck, in der ein „Rassenkrieg“ beschworen wird. Neben dem Schriftzug in der Innenstadt steht ein Hakenkreuz.

Die Polizei teilt mit, die Straftat sei im Zeitraum zwischen 22. Februar, 12 Uhr, und 24. Februar, 5.20 Uhr, begangen worden. Die bislang unbekannten Täter „verwendeten dazu schwarze Farbe“, heißt es da. Im Anschluss an die Razzia am 14. Februar – etwa in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt – hatte die Bundesanwaltschaft mitgeteilt, die insgesamt 13 Beschuldigten hätten seit September rechtsterroristische Ziele verfolgt. Dazu zählte das Ansinnen, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland herbeizuführen, um die Staats- und Gesellschaftsordnung zu zerstören – zum Beispiel durch Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Menschen muslimischen Glaubens. Auch der mutmaßliche Täter von Hanau wähnte sich in einem von Verfolgungswahn geprägten Manifest im Krieg gegen Migranten. Mögliches Zitat einer verbotenen Rechtsrock-Band Derartige Fantasien sind unter Rechtsextremen weit verbreitet. Die Schmiererei in der Pößnecker Innenstadt greift das mit den Worten „Ich seh den Rassenkrieg beginnen!“ auf. Hierbei könnte es sich um ein Zitat aus einem Titel der Rechtsrock-Gruppe Landser handeln, die 2003 als erste Musikgruppe in Deutschland zur kriminellen Vereinigung erklärt wurde. Die Mitglieder wurden unter anderem zu Haftstrafen verurteilt. Neben der verfassungsfeindlichen Schmiererei klebte am Montag eine Botschaft gegen den Hass. Es handelt sich um eine Variante eines bekannten Zitats von Nelson Mandela, wonach niemand geboren werde, um einen anderen Menschen zu hassen. „Wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben. Denn Liebe ist ein viel natürlicheres Empfinden im Herzen eines Menschen als ihr Gegenteil.“ Laut Polizei sei zu dem rechtsextremen Schriftzug eine Anzeige unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen „Unbekannt“ aufgenommen worden. Hinweise zur Schmiererei nimmt die Polizei in den Dienstgebäuden in Schleiz und Pößneck entgegen.