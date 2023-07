Wenn Schüler in Pößneck Druckverbände üben

Pößneck. Deutsches Rotes Kreuz will einen Schulsanitätsdienst in den staatlichen Bildungsstätten des Orlatales und Oberlandes aufbauen

Wenn dieser Tage wie auch am Donnerstag in der Grundschule Am Rosenhügel Pößneck viele Kinder mit Verbänden an Kopf, Armen und Fingern zu sehen waren, dann hatte das einen harmlosen, aber sehr sinnvollen Grund. Rainer Herrmann vom Deutschen Roten Kreuz Saale-Orla, im Kreisverband unter anderem für Ausbildung zuständig, bietet Schulen an, die Kinder mit Grundlagen der Ersten Hilfe vertraut zu machen, und in Pößneck-West hat man die gestreckte Hand gern ergriffen. Neben der Theorie und dem gegenseitigen Verbinden übungshalber gab es noch die Gelegenheit, sich ein Einsatzfahrzeug des DRK von innen anzusehen und alles erklären zu lassen.

Selbst die Jüngsten seien voll bei der Sache gewesen und hätten wirkungsvolle Druckverbände angelegt, hieß es von erwachsenen Beobachtern. Wer einen Kopfverband ordentlich hinbekommt, kann auch alles andere vernünftig verschließen, sagt man. Deshalb wurde unter den Kindern zum Wettstreit „Wer kann den besten Kopfverband anlegen“ aufgerufen. Auch wenn die ersten medizinischen Hilfsversuche mitunter zu lustigen Ergebnissen führten, haben die Mädchen und Jungen verstanden, worauf es ankommt und dass sie Leben retten können. Und weit wichtiger als eine Wettbewerbsbelohnung ist, dass Kinder so bald als möglich an die Erste Hilfe herangeführt werden.

In diesem Sinne möchte der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes einen kurz SSD genannten Schulsanitätsdienst in den staatlichen Bildungsstätten des Orlatales und Oberlandes aufbauen, und er hofft hierbei auf die Unterstützung der Eltern und Lehrer. Dort, wo es ihn schon gibt, ergänzt der SSD die Erste Hilfe an Schulen. Es handelt sich meist um eine Arbeitsgemeinschaft mit Schülern, die altersgerecht grundausgebildet sind und etwa bei Unfällen und Verletzungen die Erstversorgung mit absichern, aber auch die sanitätsdienstliche Betreuung von Schulveranstaltungen übernehmen können. Unfallprävention sowie die Stärkung des Selbstbewusstseins und die Entwicklung sozialer Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen sind weitere Aspekte, die allgemein mit einem Schulsanitätsdienst in Verbindung gebracht werden.