In ihrem Laden „Das Kleid“ in Triptis stellt die Inhaberin Sylvia Höllerich die Outfits der Prinzenpaare der Faschingsvereine aus Triptis und Laasdorf des vergangenen Jahres aus.

Triptis. Laasdorfer und Triptiser Karnevalisten stellen die Kleider ihrer Prinzenpaare in einem Triptiser Schaufenster aus.

Wenn sonst alles ausfällt: Fasching in Triptiser Schaufenster

Schon Mitte Januar hatten die Verantwortlichen vom 1. Triptiser Carneval Verein (TCV) öffentlich gemacht, dass es in der 59. Session keine Veranstaltungen in der Alten Molkerei geben wird. „Dennoch hoffen wir, dass wir uns in den Sommermonaten auf dem einen oder anderen Weg begegnen werden“, ließen sie unter anderem bei Facebook wissen. Die Zeit bis dahin wollen die Karnevalisten mit kleinen Aktionen verkürzen.