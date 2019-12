Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werkstatt verwandelt sich wieder in ein Wohnzimmer

„Süd-Afrika. Von Kapstadt zum Kilimanjaro“ lautet der Titel einer Reportage in 3D, die Stephan Schulz am 22. Februar im Auto-Centrum Hoffmann in Pößneck-Ost präsentieren wird. Beginn an dem Sonnabend ist um 18 Uhr.

„Ich denke, es ist die zehnte Veranstaltung dieser Art und damit wäre es für uns ein Jubiläum“, stimmt Autohaus-Geschäftsführer Christian Hoffmann auf den öffentlichen Vortrag in acht Wochen ein. Damit verbinde das Unternehmen Kultur und Menschen der Region. Es werde so ein Beitrag für die Stadt Pößneck geleistet.

Erneut soll die Werkstatt „Wohnzimmerflair“ bieten, so der Geschäftsführer. Der Umbau sei aufgrund der Platzsituation erforderlich. Da seien alle Mitarbeiter gefordert. Gerne würden sie die Herausforderung annehmen.

Die Veranstaltung hat teilweise einen Wohltätigkeitscharakter. Ein Teil des Erlöses wird wie in den vergangenen Jahren an die Fördervereine von Musikschule, Grundschule Pößneck-Ost und Kindertagesstätte Kinderland gespendet.

Für seinen Reisevortrag bringt Stephan Schulz aus Dresden für jeden Besucher 3D-Brillen mit. „Die Bilder und Videos erscheinen plastisch. Dadurch hat man als Zuschauer das Gefühl, mitten im Geschehen zu stehen, wenn zum Beispiel der Hai direkt aus der Leinwand kommt“, sagte der Referent im Gespräch mit dieser Zeitung. Für Brillenträger gäbe es keinerlei Einschränkungen, da die 3 D-Brillen über die normale Brille aufgesetzt werden können.

In Pößneck gastiert Schulz, der seit 20 Jahren Vorträge anbietet, das erste Mal. In Triptis kennt man ihn schon.

In Pößneck werde er Beispiele seiner Unterwasserfotografie präsentieren. „Hier gelten eigene fotografische Gesetzte, denn mit zunehmender Tiefe wird das Licht weniger und die Anteile im Farbspektrum des Lichts werden unterschiedlich absorbiert“, erläutert er die Herausforderung dieser speziellen Lichtbildnerei. Hinzu komme, dass der Fotograf das Tauchen beherrschen muss. Trotz dieser Einschränkungen biete die Unterwasserfotografie dankbare Motive, so Schulz.

Mit seinem Vortrag möchte der Referent beim Publikum das Bewusstsein schärfen, dass es in der afrikanischen Tierwelt mehr als nur Löwen und Elefanten gibt. „Ich habe versucht, in diesem Punkt einen größeren Horizont abzudecken. Damit eingeschlossen ist der Teil unter der Wasseroberfläche.“ Zur Sprache kämen auch die Probleme Afrikas, etwa der Konflikt um Lebensraum zwischen Raubkatzen und Farmern.