Die Freiwillige Feuerwehr Pößneck eilte am frühen Samstagnachmittag als Stützpunktfeuerwehr zur Bekämpfung eines Schornsteinbrandes nach Wernburg.

Ein Schornsteinbrand ließ am frühen Samstagnachmittag etwa 30 Feuerwehrleute aus Pößneck und Wernburg in die Schleizer Straße nach Wernburg eilen. Ein Ortsansässiger hatte beobachtet, dass Flammen aus der Esse eines Wohnhauses in die Höhe schlagen, und sicherheitshalber die 112 gewählt.