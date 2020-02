Wernburger fahren seit 50 Jahren zum Karneval

„Wir sind schon total aufgeregt“, sagt Lucas Wendt, einer der Mitglieder der Faschingsgruppe Wernburg. Denn am Samstag, 22. Februar, zieht die närrische Truppe im 50. Jahr ihres Bestehens wieder nach Bad Lobenstein zur Party des KCL Blau-Gold. 9.30 Uhr trifft sich der Tross, bestehend aus etwa einem Dutzend Faschingsverrückten, am Feuerwehrgerätehaus und marschiert zum Dorfplatz, wo sie traditionell von den Familienangehörigen und Freunden verabschiedet werden, um dann zum oberen Bahnhof nach Pößneck zu laufen. Dort geht’s mit dem Zug in Richtung Bad Lobenstein.

Wie jedes Jahr wird die selbst gebastelte und aufwendig gestaltete Kostümierung noch streng geheim gehalten. „Es gibt ein Motto, die vom KCL vorgegeben ist, wonach sich die Basteleien richten“, so Wendt. In der 71. Session des Bad Lobensteiner Faschingsvereins lautet es „Im Kongo ist Bongo – Dschungelfieber im Kulti“.

Im Gepäck: 50 eigens für den Anlass gebackene Brezeln

Wegen der aufwendigen Verkleidung sei man beliebte und gerngesehne Ehrengäste, die jedesmal eine Freikarte bekommen bei der Prämierung der Kostüme auf der Bühne, wie Lucas Wendt weiß. Daran merke man auch die besondere Verbindung zwischen den Wernburgern und den Kurstädtern.

Die Reise ins Oberland wird mit bis zu 50 eigens für den Anlass gebackenen Brezeln aufgefädelt auf einer langen Stange kulinarisch begleitet. „Die Pößnecker Bäckerei Bednarzik bäckt die Riesenbrezeln“, sagt Wendt. Und: Zur Verabschiedung auf dem Wernburger Dorfplatz soll erstmals auch der Rost brennen, kündigt er an.

Die Reisegruppe am närrischen Wochenende werde zunächst Station in Wurzbach machen, wo die Faschingstruppe einen Platz im Festumzugstross ergattern konnte. „Mit dem Zug geht’s dann weiter. Wir stärken uns in unserem Stammlokal Schwarzer Adler, bevor die Party im Kulturhaus startet“, erläutert er den Plan. In den frühen Morgenstunden werde man per Taxi ins heimische Bett gefahren, um ausgeschlafen am Sonntag wieder nach Neustadt zu fahren. Denn sie werden sich auch am zweitgrößten Faschingsumzug in Thüringen beteiligen. „Das wird echt toll!“, so Wendt.