Wernburger Narren sind im Dschungel-Fieber

Im 50. Jahr fuhren am Samstagvormittag sechs faschingsverrückte Wernburger in Dschungelkostümen gen Bad Lobenstein. Während fünf von ihnen als Urwaldbäume gingen, komplettierte ein Holzfäller die illustre Truppe. Etwa 50 Freunde, Bekannte und Familienmitglieder der Jungs feierten die Verabschiedung mit Pfannkuchen, Bratwurst und guter Laune auf dem Dorfplatz der Gemeinde.

„Wernburg – Gülle – Gülle“, schallt es durch die Gassen, als die Mittzwanziger durch die Straßen gingen. Sie haben die Tradition von ihren Verwandten übernommen, die früher auszogen, um dem närrischen Vergnügen außerhalb der Kommunengrenzen zu frönen.

Dieter Silge erinnert sich, wie er vor 49 Jahren das karnevalistische Zepter schwang: „Die Kegler und Turner fuhren damals das allererste Mal ins Oberland, dann durften sie es nicht mehr, weil ihre Frauen das nicht so lustig fanden. Sie übergaben es uns, den Jüngeren.“ Und so fuhr er vor 49 Jahren das erste Mal zur Karnevalsveranstaltung nach Bad Lobenstein. Er freut sich darüber und ist auch ein wenig stolz, dass die jungen Wernburger noch immer in die Kurstadt fahren.

Die erste Station ihres närrischen Wochenendes ist Wurzbach, wo die Faschingstruppe einen festen Platz im Festumzugstross hat. „Mit dem Zug geht’ s dann weiter. Wir stärken uns in unserem Stammlokal Schwarzer Adler, bevor die Party im Kulturhaus startet“ , sagte Lucas Wendt, Teilnehmer der Wernburger Faschingsabordnung im Vorfeld. In den frühen Morgenstunden werde man per Taxi ins heimische Bett gefahren, um ausgeschlafen am Sonntag wieder nach Neustadt zu fahren. Denn sie nahmen auch am zweitgrößten Faschingsumzug in Thüringen teil.