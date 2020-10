Werner Ciopcia: „Wir haben Schlimmeres erlebt“

„Diaspora-Christen sind robust“, sagt Werner Ciopcia, der Pfarrer der katholischen Kirchgemeinde Neustadt. Daneben betreut er seit geraumer Zeit Gläubige in Triptis, Auma, Berga, Münchenbernsdorf und Weida. Ab 1. Januar 2021 ist er zusätzlich der Hirte der Pößnecker Gemeinde, welche auch die Katholiken aus Ranis einschließt. Eine riesige Fläche.

Das sieht Ciopcia nicht so eng. Die Kirchgänger seien größtenteils mobil, sie würden auch weitere Strecken in Kauf nehmen, um sich zu Gottesdiensten und anderen Festen zu treffen. Es sei historisch bedingt, dass die Katholiken in der Region so verstreut leben, und gehöre zur Normalität. Durch Heirat, Zuzug und Wanderschaft von Geistlichen breitete sich eine kleine katholische Gemeinde im ländlich geprägten Ostthüringen vor mehr als einhundert Jahren wieder aus. Man sei die Bewegung gewöhnt, sagt der aus Tschechien eingewanderte und in Jena aufgewachsene Pfarrer.

Neue Großgemeinde wird mit 2100 Christen starten

Freilich gehe auch der demografische Wandel spätestens seit der Wende nicht spurlos an den Katholiken in der Region vorbei. Die Mitgliederzahlen der Kirchgemeinden schrumpfen wieder. „Vor zehn Jahren gab es in Weida und Neustadt noch 2000 Katholiken“, sagt Ciopcia. Mit der Neustrukturierung und dem flächenmäßigen Zuwachs werden es insgesamt 2100 Kirchenanhänger ab 2021 sein. Überalterung, Wegzüge und Kirchenaustritte seien einige Gründe für den Rückgang.

Die Umstrukturierungen im Bistum Erfurt finden mit dem anstehenden Jahreswechsel wohl ihren Abschluss. Dies sei schon ein längerer Prozess, der aus drei Stufen bestehe. „Zusammenschlüsse gab es 2012, 2016 und noch 2020“, fasst Ciopcia zusammen. Durch die Vergrößerung des Pfarrbereichs sei eigentlich eine Neuausschreibung der Pfarrerstelle verbunden gewesen, doch Ciopcia habe signalisiert, die Herausforderung anzunehmen.

Werner Ciopcia sieht dem Kommenden eher gelassen entgegen und sagt, dass es kaum spürbare Veränderungen für den Einzelnen im westlichen Orlatal geben werde. Mit ihm habe man einen weiteren wichtigen Ansprechpartner. Personell sei man derzeit gut ausgestattet. Gemeinsam mit dem emeritierten Pfarrer in Weida und seinem Pößnecker Kollegen sowie etlichen ehrenamtlichen Helfern vor Ort könne ein ausreichender geistlicher Beistand gegeben werden.

An die neuen Bedingungen anpassen

Auch wenn die katholische Kirche in der Gegend weiter an Bedeutung verliere, gebe es eine „zweite Reihe“ an Gläubigen, wie Ciopcia sagt. Es handele sich um junge Familien, die sesshaft in der Gegend werden oder zurückkehren. Regelmäßig treffe man sich an Nachmittagen, man debattiert, trinkt Kaffee, bastelt. Etwa ein Dutzend Kinder aus dem Saale-Orla-Kreis unterrichtet er im Neustädter Pfarrhaus.

Was ist mit den Kindern seines Pfarrbereiches, die in einem anderen Landkreis leben? „Leider werden die Schüler nicht kreisübergreifend befördert“, sagt er. Deshalb kümmern sich im Raum Greiz Priester benachbarten Regionen um den katholischen Nachwuchs.

Coronabedingt gibt es für den Gottesdienst verschiedene Auflagen. „Das wichtigste ist, Abstand zu halten“, fasst Ciopcia zusammen. Rituale seien angepasst worden. Hostien werden wortlos übergeben, der Kollektengang entfällt, Gesangsbücher werden einbehalten.

Auch sonst betritt man alternative Wege. Mit Hilfe der evangelischen Kirchgemeinde in Neustadt soll zum 1. Advent die Firmung in der Stadtkirche stattfinden, weil man im katholischen Gotteshaus bei Wahrung der Abstandsregelungen zu wenig Platz habe.

Ciopcia gibt sich betont entspannt und wiederholt: „Wir Diaspora-Christen sind robust.“ Und meint: „Ältere Gemeindeglieder sagen: „Wir haben Schlimmeres erlebt.’ Jüngere klopfen einem auf die Schulter und sagen: ‘Wir bekommen das schon hin.’“

Unter Diaspora versteht man die Existenz einer religiösen Gemeinschaft außerhalb ihres Hauptverbreitungsgebietes. Thüringen erhielt mit der Reformation eine evangelisch-lutherische Prägung, weswegen die hiesigen katholischen Christen in der Diaspora sind.