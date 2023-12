Die 7. Kreisschau der Rassegeflügelzüchter Saale-Orla zeigt 442 Tiere, darunter 39 große Hühner, 122 Zwerghühner und 253 Tauben. Aus der Jugendgruppe sind 28 Tiere zu sehen. Besucht werden kann die Ausstellung in Triptis, Am Wassergarten 8, noch am Sonntag von 9 bis 14 Uhr.