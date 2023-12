Wie die Linienbusse an den Feiertagen fahren, welches Neujahrskonzert noch zur Auswahl steht und wo man in bestimmten Situationen Hilfe findet – Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Neustadt/Schleiz/Triptis Mitteilungen der Polizei sowie verschiedener Verwaltungen und Veranstalter

Zwei Tage Pause im Pößnecker Glockenturm

Am 24. und am 31. Dezember fahren die Linienbusse des regionalen Nahverkehrsunternehmens Kombus „regulär laut Jahresfahrplan wie an Sonn-und Feiertagen“, teilt der Betrieb mit. Das Kundencenter am Busbahnhof in Schleiz ist zwischen den Feiertagen regulär geöffnet, das Servicebüro in Bad Lobenstein im Verwaltungsgebäude der Kombus bleibt hingegen geschlossen. In Pößneck ist das Servicecenter im Glockenturm am 27. und 28. Dezember nicht besetzt, öffnet dafür am Freitag, 29. Dezember, in der Zeit von 7.30 bis 12 Uhr und 12.30 bis 14.30 Uhr. Nähere Informationen zum Feiertagsverkehr gibt es bei Bedarf am Kombus-Servicetelefon 03671/5251999.

Zwei leicht verletzte Fahrer bei Unfall in Triptis

Am Mittwoch, 20. Dezember, war es kurz nach 20 Uhr, als ein 51-jährige Mann mit seinem Pkw in Triptis die Geraer Straße in Richtung L3002 befuhr. An einer von der Polizei nicht näher definierten Kreuzung im Zuge der Geraer Straße habe der Mann einen vorfahrtsberechtigten Pkw mit einem 63-jährigen Fahrer am Steuer nicht beachtet, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Männer seien „leicht verletzt“ worden, so die Landespolizeiinspektion Saalfeld in einer Mitteilung. Das Fahrzeug des 63-Jährigen sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe durch einen Abschleppdienst geborgen werden müssen.

Annahme von Trichinenproben im Saale-Orla-Kreis

Der Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises weist darauf hin, dass Trichinenproben in der kommenden Woche nach den Weihnachtsfeiertagen, vom 27. bis 29. Dezember also, im gewohnten Rhythmus untersucht werden. Lediglich die Annahmestelle im Forstamt Neustadt bleibe „zwischen den Jahren“ geschlossen. Aufgrund des Neujahrstages werden am 1. Januar keine Trichinenproben angenommen und untersucht. Am Dienstag, 2. Januar, ist die Abgabe von Trichinenproben im Landratsamt in Schleiz sowie in den Außenstellen Landratsamt Pößneck, Forstamt Neustadt und Gemeindeverwaltung Remptendorf möglich. Die Proben werden noch am selben Tag untersucht.

Neujahrskonzert in der Schleizer Wisentahalle

Die Kreissparkasse Saale-Orla präsentiert am 2. Januar 2024 in ihrer Wisentahalle in Schleiz ein Neujahrskonzert der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach. Beginn am ersten Dienstag im neuen Jahr ist 19.30 Uhr. Gäste sind bereits ab 18.30 Uhr willkommen. Angekündigt wird ein Programm mit „heiteren Melodien aus Oper, Operette und Musical zum Jahreswechsel“. Am Dirigentenpult steht Generalmusikdirektor Stefan Fraas, der auch als Moderator durch den Abend führt. Als Solisten stehen Jeanette Wernecke (Sopran) und Daniel Pataky (Tenor, Violine) auf der Bühne der Kreisstadt. „Seit vielen Jahren ist das beschwingte Neujahrskonzert der Vogtland Philharmonie fester Bestandteil im Kulturleben der Rennstadt Schleiz“, heißt es vorab. Vorverkaufskarten gibt es unter anderem in allen Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saale-Orla.

Schuldnerberatung auch im neuen Jahr

Die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle der Volkssolidarität Pößneck steht Betroffenen auch im neuen Jahr für kostenlose Sprechstunden zur Verfügung. Die Hilfe beginnt beim Ordnen der in Frage kommenden Unterlagen und geht über die Aufstellung eines Haushaltsplanes bis hin zum Schutz vor ungerechtfertigten Forderungen. Das Büro ist in der Saalfelder Straße 24c in Pößneck zu finden. Beratungen sind auch in volkssolidaritätseigenen Räumen in Neustadt, Triptis und Krölpa möglich. Es ist eine Voranmeldung für die stets individuellen Beratungen erforderlich. Termine können unter Telefon 03647/5187979 vereinbart oder mit einer E-Mail an schuldnerberatung-pn@vs-poessneck.de angefragt werden.

Eva Maria Fastenau und Michael Seeboth vom Geraer Kabarett „Fettnäppchen“ kommen im Januar mit ihrem Programm „Sturm im Wasserglas“ in den Saale-Orla-Kreis. Foto: Kabarett Fettnäppchen

Kabarett im Neustädter Wotufa-Saal

Am 5. Januar um 19.30 Uhr gastiert das Geraer Kabarett Fettnäppchen im Neustädter Wotufa-Saal. Das Traumpaar der Kleinkunstbühne aus der ehemaligen Bezirksstadt, Eva Maria Fastenau & Michael Seeboth, kommt mit dem „Sturm im Wasserglas“ an die Orla. Vorverkaufskarten gibt es in der Tourist-Information im Lutherhaus Neustadt.

In der Pößnecker Stadtbibliothek wird umgeräumt

Die Pößnecker Stadtbibliothek bleibt „zwischen den Jahren“ geschlossen. „Wir räumen für Sie um!“, richtet das Bilke-Team an die Nutzer. Die Online-Dienstleistungen der Bücherei stehen ebenso rund um die Uhr zur Verfügung wie der Medienrückgabekasten, wobei dieser an Silvester sicherheitshalber verschlossen bleibt. Ab Dienstag, 2. Januar, ist die Stadtbibliothek regulär geöffnet.

Weitere aktuelle Kurzmeldungen gibt es hier und auch hinter diesem Türchen.