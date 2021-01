Wie eine Kleinigkeit quasi zum Krimi wurde

Ein heute 33-jähriger Neustädter fuhr im Januar 2016 mit einem defekten Bremslicht durchs Orlatal. Das fiel Polizisten auf, die den Straßenverkehr in Zivil kontrollierten, und so hielten sie den Wagen an. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Die Folge war eine Anklage wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis - so etwas wie eine Kleinigkeit im Justizbetrieb.

Allerdings hatte der Mann schon 2015 seine damalige Wohnung beim Einwohnermeldeamt abgemeldet, ohne je eine neue Adresse genannt zu haben. Neustadt verließ er anscheinend nicht. So gab es zwar Hinweise darauf, wo sich der Mann aufhalten könnte oder würde, eine Anklageschrift konnte ihm allerdings nie zugestellt werden. Das weckte erst recht die Neugier der Strafverfolgung, schließlich wurde der Mann bundesweit zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Vor drei Monaten nun lief der untergetauchte Mann auf dem Neustädter Bahnhof Bundespolizisten über den Weg. Der 33-Jährige hatte zwar keinerlei Ausweispapiere bei sich, konnte aber eindeutig als der Gesuchte festgestellt werden, und die Beamten holten auch gleich eine ladungsfähige Adresse des Mannes ein. So konnte er endlich vor Gericht zitiert werden.

Strafbefehl quasi zum fünfjährigen Jubiläum

Tja, der Mann erschien aber nicht. Amtsgericht Pößneck und Staatsanwaltschaft Gera schlossen das Verfahren quasi zum fünfjährigen Jubiläum dennoch und zumindest vorläufig mit einem Strafbefehl ab. Gegen den 33-Jährigen erging eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro (30 Tagessätze). Vorsorglich wurde ein weiterer Entzug der Fahrerlaubnis erlassen.

Sollte der Mann mit dieser Entscheidung nicht leben können, muss er sich doch noch beim Gericht melden. Sollte er versteckt bleiben wollen, aber nicht pünktlich zahlen, drohen ihm 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe, wenn er beim nächsten Mal zufällig Polizisten über den Weg läuft oder fährt.