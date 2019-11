Das ehrenamtliche Museumsteam des Haus’ Schwandke in Triptis: Nicolle Höhn-Rachold, Antje Heeger und Manuela Tränkler (von links) ist das kreative Kollektiv hinter vielen Sonderausstellungen in dem Triptiser Museum.

Kultur Wie in Triptis eine Ausstellung entsteht

„Nur, weil ein Museum klein ist und in einer kleinen Stadt angesiedelt ist, benötigt es nicht weniger Leistungen, Einsatz und Engagement“, meldet Jan Wißgott aus Triptis. Mit einem Blick hinter die Kulissen wolle er das Scheinwerferlicht einmal auf dieses Engagement lenken. Denn das Museum Haus Schwandke in Triptis biete seit vielen Jahren eine wechselnde Sonderausstellungsfläche in zwei Räumen. Drei- bis viermal im Jahr würde diese neugestaltet. Hier ist Platz für überregionale und regionale Künstler, für Vereine, deren Jubiläen und Sonderthemen, sowie für museumseigene Projekte. Die Vielfalt der Inhalte sei für Besucher und die regionale Bedeutung des Museums wichtig. Viele Sonderausstellungen der vergangenen Jahre hätten dies gezeigt – „Ob Lego, Stadthistorie, Kunst oder Sport.“

Museumseigene Schauen würden durch ein kleines aber reges ehrenamtliches Museumsteam gestaltet, sagt Wißgott. Hierbei komme es vor allem auf die Entwicklung einer Idee an, die umsetzbar ist und Interesse weckt. Von Bedeutung sei auch die konkrete Zusammenstellung von Ausstellungsstücken, deren Wert sich oftmals erst im thematischen Zusammenhang zeige. So entstehe ein Bild mit Hintergrund und Tiefe.

„Die drei Triptiserinnen Nicolle Höhn-Rachold, Antje Heeger und Manuela Tränkler können genau dies! Sie treffen sich daher regelmäßig, um die Inhalte für die nächsten Ausstellungen zu besprechen und neue Ideen zu entwickeln“, so Wißgott weiter. Mit viel Herz und Zeit brächten sie gemeinsam die Tage vor der Ausstellungseröffnung im Museum zu oder gestalten Druckwerke.

Örtliche Vereine seien herzlich eingeladen, Anfragen und Wünsche zu einer Ausstellung an das Kulturamt zu richten. Für die Planung sollten zeitliche und thematische Vorstellungen rechtzeitig angefragt werden. Bereits jetzt werden Termine für 2021 vergeben, heißt es. Jan Wißgott: „Gemeinsam erarbeiten wir zuerst einen Zeitplan und anschließend fügen sich Ausstellungsinhalte zu einem roten Faden zusammen.“