Wie lebendig Demokratie ist, zeigt sich gerade jetzt im Saale-Orla-Kreis

Wenn der Bauer es will, steht der Verkehr still. Am Montag ist es so weit.

Bad Lobenstein Böse Blockaden, gute Blockaden und was sonst noch in dieser Woche so aufgefallen ist - dazu ein Kommentar von Peter Hagen

Wie Demokratie funktioniert, ist dieser Tage auf lebendige Weise zu erleben.

Diese Woche rollten Landwirte mit Fahrzeugkolonnen über die Straßen und machten mit ihren Forderungen deutlich, was sie von der Arbeit der Bundesregierung halten. In Bad Lobenstein wurde das Wählerforum mit den vier Landratskandidaten regelrecht gestürmt von interessierten Bürgern, die sich persönlich ein Bild davon machen wollten, wer was für wichtig hält bei der weiteren Entwicklung des Saale-Orla-Kreises. Am heutigen Nachmittag gibt es eine Kundgebung in der Kreisstadt, um noch einmal zu verdeutlichen, welche Gefahren von einer Partei ausgehen, deren Hauptnahrungsmittel aus Wut, Hass und Hetze besteht. Und am Montag kommt es zu blockierten Straßen, um trotz der ersten Eingeständnisse in Berlin zum Thema Agrardiesel und Kfz-Steuer nochmals mit Nachdruck Grenzen aufzuzeigen.

Erstaunlich ist, wie viele Unterstützer die Landwirte insbesondere auch aus jenen Kreisen erhalten, die selbst EU-Subventionen für die Landwirtschaft komplett abschaffen möchten und die Steuerbefreiung für Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ aufheben wollten, wie eine Vorlage des Bundesfinanzministeriums zeigt, die die Unterschriften von AfD-Bundestagsabgeordneten trägt. Und augenscheinlich gibt es sogar gute Blockaden und schlechte Blockaden. Denn es ist derzeit ebenso zu beobachten, dass die gleichen Leute, die sich in den vergangenen Wochen unaufhörlich über „Klimakleber“ aufregten und Gewaltfantasien gegen diese äußerten, andererseits jetzt am liebsten den totalen Stillstand auf den Straßen hätten. Aber auch das gilt es in einer Demokratie auszuhalten.