Vivien, Phil und Annika Girbert aus Langenorla haben ein eingepflanztes Bäumchen in ihr Haus gestellt.

Wie man die Weihnachtsbäume in Pößneck und Langenorla entsorgt

Von Marcus Cislak

Pößneck/Langenorla. Um den Jahreswechsel machen sich viele Menschen wieder Gedanken um die Entsorgung ihres ausgedienten Weihnachtsbaums. Jeder hat seinen eigenen Weg gefunden mit dem Grün fertig zu werden. Während auf dem Land üblicherweise die absichernden Feuerwehren und die veranstaltenden Vereine eine kleines Fest darum gestalten und sie auf zentralen Plätzen verbrennen, sieht's in der Stadt freilich anders aus. Das abgeschmückte Bäumchen entsorgen die meisten wohl im Laufe des Jahres auf den bekannten Annahmestellen für Grün im Gebiet des Zweckverbands Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso). Zwischen Lemnitz im Saale-Orla-Kreis und Cursdorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind insgesamt 28 Plätze ausgewiesen, wo man kostenfrei das nicht mehr benötigte Holz abgeben kann. „Und das derzeit ohne Einschränkungen der Öffnungszeiten“, wie Christiane Schimmel, Pressesprecherin des Zaso sagt.

Sammelaktionen gibt es auch in diesen besonderen Zeiten nicht, weil man derzeit, wohl auch jahreszeitenbedingt mit einem hohen Aufkommen an Schrott- und Sperrmüll-Abholungen beschäftigt sei, ergänzt sie. Das sei Logistisch-Personell viel zu organisieren und deshalb auch nicht an eine gebündelte Sammelaktion für Weihnachtsbäume zu denken.

Übers Entsorgen eines Nadelbaums brauche sich Michael Pätzold aus Krölpa keine Gedanken zu machen, sagt er, während er braune Blätter vom Herbst auf der Pößnecker Wiewärthe entsorgt. Denn: „Ich habe seit 20 Jahren einen künstlichen Baum“, meint er lachend. Der Rentner ergänzt: „Ich lasse die Bäume im Wald stehen, da sind sie besser aufgehoben.“

In Langenorla haben die Freundinnen und jungen Mütter Stefanie Prell und Annika Girbert eingepflanzte Bäumchen in ihre Häuser gestellt. „Das Laufgitter nahm den Platz weg, deshalb wurd's dieses Jahr ein Baum im Topf. Sonst landete das gute Stück immer im Ofen“, sagt Prell belustigt. Ihrer soll demnächst auf das Grundstück ihrer Eltern gepflanzt werden. Einen ähnlichen Plan hat Annika Girbert. „Wenn die Terrasse fertig ist, wird unserer eingesetzt. Zum nächsten Weihnachtsfest kann der dann wieder geschmückt werden“, freut sie sich. Ansonsten hatte sie ihren Nadelbaum fürs Langenorlaer Knutfest gespendet. „Das Lagerfeuer ist immer schön.“

Denn in den ländlichen Gemeinden haben sich diese Neujahrsfeuer und Weihnachtsbaumweitwurfaktionen etabliert, die für den sozialen Zusammenhalt, wie auch der „Entsorgung“ von Nadelgehölzen gleichermaßen dienlich sind. Ob Langenorla, Krölpa, Wernburg oder Gefell, nirgends sind solcherlei Festivitäten im Moment möglich. „Wir beschränken uns vollständig auf die Einsatztätigkeit“, sagt Wehrleiter der Wernburger Feuerwehr Lucas Wendt. Man wolle kein Risiko eingehen, man sammelt nicht, verbrennt nicht. In Gefell sieht es genauso aus, wie der stellvertretende Wehrleiter Roy Thiel bestätigt. Im vergangenen Jahr hat man erstmals 50 naturgewachsene Nadelhölzer verbrannt. “Es ist echt schade, dass es nicht geht. Wir haben sämtliche Veranstaltungen abgesagt für dieses Jahr“, sagt er wehmütig. Und fügt an: „Wir verhalten uns ruhig und hoffen aufs Beste.“