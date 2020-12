Wie sich Ranis im Netz präsentiert: Bürgermeinung gefragt

In Ranis soll eine neue Stadt-Internetseite entstehen. Die drei Stadtratsmitglieder Alexander Dahl, Toni Breternitz und Melanie Zein haben sich ehrenamtlich bereit erklärt, die Homepage der Burgstadt zu erneuern. "Wir haben die Idee mit dem Bürgermeister Andreas Gliesing besprochen und er war einverstanden", erzählt Melanie Zein. "Die Seite soll moderner werden", nennt sie den entscheidenden Grund für die geplante Umgestaltung. Das Team hat in mehreren Beratungen auch schon einige wichtige Dinge diskutiert und sich Gedanken gemacht, welche Inhalte künftig bereitgestellt werden sollen. Das Design soll an das der Homepage des Museums Burg Ranis angelehnt sein.

Nach Möglichkeit, so sagt Melanie Zein, soll der Besucher der Internetseite einfach auf jede Frage eine Anwort bekommen. "Deshalb wollen wir die Raniser Bürger, aber auch Auswärtige mit ins Boot holen", erläutert sie. Die Mailadresse homepage@stadt-ranis.de wurde extra zu diesem Zweck eingerichtet. Die drei Stadträte freuen sich über Vorschläge aller Art. Es ist auch möglich, diese aufzuschreiben und in den Briefkasten der Stadtverwaltung zu werfen. "Da wäre es schön, wenn auf dem Umschlag einer unserer Namen und der Betreff ,Homepage' verzeichnet wäre", so Melanie Zein.