Archivbild: Polizei und Ordnungsamt untersuchen am 24. Juli 2019 in Pößneck einen Tatort voller Graffiti-Schmierereien auf dem Altstadtplatz. Sie sprechen bereits von einer neuen Tatserie in der Stadt. Polizeihauptmeister Hubert Thiem dokumentiert die Schäden.

Wieder Graffiti in Pößneck gesprüht

Gegen 2.15 Uhr am Donnerstag entdeckte die Polizei drei Personen in der Kurzackerstraße, die beim Erblicken des Streifenwagens wegrannten. Einer der drei, ein 21-Jähriger, konnte gefasst werden. Im Umfeld wurde eine Spraydose gefunden. Der Erfasste gestand, zuvor in Rehmen an eine Halle mehrere Graffito in den Farben schwarz, rot und gold gesprüht zu haben. Die Ermittlungen laufen nun und es wird geprüft, ob ein Zusammenhang zu weiteren Graffiti-Sprüherein besteht.

In Pößneck gab es in letzter Zeit häufiger Graffiti-Schmierereien; verstärkt auch im Kontext mit der neuen Hitlerjugend (NHJ).

