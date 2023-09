Wieder jung sein mit Elvis: Die Top-5-Veranstaltungstipps für das Wochenende im Saale-Orla-Kreis

Spinnfrauen wie diese führen in Ziegenrück ihre aussterbende Kunst vor.

In Pößneck gibt es etwas Schönes zum Anfassen und in Schleiz geht es heiter in den Herbst hinein: Das empfehlen die OTZ-Lokalredakteure im Saale-Orla-Kreis:

1. Das Geheimnis des Erfolgs in Krölpa

Wer Mitte der 1950er bis Ende der 1970er jung war und ausgegangen ist, hat bestimmt auch zu den Songs von Elvis Presley getanzt. Der US-amerikanische Sänger gilt als weltweit erfolgreichster Solokünstler aller Zeiten. Seinem Leben und Werk ist am Freitag, 15. September, ab 20 Uhr ein Konzert mit Stefan Schael als einem der profiliertesten Elvis-Interpreten Deutschlands in der Krölpaer Pinsenberghalle gewidmet.

2. Schön zum Anfassen in Pößneck

In der Pößnecker Stadtbibliothek sind zurzeit „Die schönsten deutschen Bücher 2023“ zu sehen. Die Ausstellungsstücke dürfen ausdrücklich angefasst und durchblättert werden. Gäste sind in der Bücherei zum Beispiel am Samstag, 16. September, zwischen 9 bis 13 Uhr willkommen. Der Eintritt ist frei.

3. Überraschendes im Schlosspark Ebersdorf

Zur Themenführung „Gestaltung des Schlossparks“ wird am Sonntag, 17. September, um 14 Uhr in den Schlosspark Ebersdorf eingeladen. Treffpunkt ist der Parkplatz Orangerie. Es gibt überraschende Sichtachsen zwischen dem reizvollen historischen Baumbestand zu entdecken. Die Reußen-Geschichte spielt während des rund zweistündigen Rundgangs ebenso eine Rolle wie die einzige Freilandskulptur von Ernst Barlach in Thüringen. Der Eintritt ist frei.

Das Johann-Strauß-Ensemble Leipzig ist regelmäßig im Saale-Orla-Kreis zu Gast. Foto: Johann-Strauß-Ensemble Leipzig / OTZ-Archiv

4. Märchenhaftes Handwerk in Ziegenrück

Im Ziegenrücker Pfarrhaus endet am Wochenende die Ausstellung „Ziegenrücker Ansichten“ mit Malereien aus 100 Jahren. Zur Finissage haben sich die ehrenamtlichen Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen. So wird am Samstag, 16. September, ab 14.30 Uhr die manchem nur aus Märchen bekannte, uralte Handwerkskunst des Spinnens in den Mittelpunkt von Vorführungen, Erläuterungen und Mitmachangeboten gestellt. Der Eintritt ist frei.

5. Heiter in den Schleizer Herbst

Ein Herbstkonzert mit dem renommierten Johann-Strauß-Ensemble Leipzig unter Leitung der Violinistin Anke Rehfeld und mit mehreren Solisten erklingt am Sonntag, 17. September, um 16 Uhr in der Schleizer Wisentahalle. Das Motto des heiteren Nachmittages lautet „Wein, Weib und Gesang“. Einlass ist ab 15 Uhr und zum Kaffee gibts Kuchen und Torten der Schlossterrasse Burgk.