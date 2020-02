Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder mehr Besucher bei den Rathauskonzerten in Pößneck

Die Stadt Pößneck und die Konzertagentur ­Thüringen um den Musik­wissenschaftler Jürgen Kupfer aus Erfurt bieten auch in diesem Jahr Rathaus­konzerte in Pößneck an. Nach vier Veranstaltungen im vergangenen Jahr sind für 2020 drei Termine an einem Mittwochabend im historischen Ratssaal geplant. Hinzu kommt an einem Freitagabend ein Sonderkonzert in des Regie des städtischen Kulturamtes.

Angaben der Stadt Pößneck zufolge, ist die Zahl der Besucher wieder gestiegen. War man 2018 mit durchschnittlich 27 Gästen pro Veranstaltung wohl auf dem Tiefpunkt der 1993 begründeten Reihe angelangt, erreicht man 2019 durchschnittlich 42 Freunde der klassischen Musik. Das habe, wie es heißt, an mehreren Faktoren gelegen, etwa an der Rückkehr zum Mittwochabend als Konzerttermin, an der intensiveren Öffentlichkeitsarbeit und natürlich am Programm.

„So lange es in Pößneck und Umgebung Menschen gibt, die das qualitativ hochwertige und dennoch preiswerte Angebot klassischer Musik zu schätzen wissen, werden wir die Reihe aufrechterhalten“, lautet die Devise der Stadt Pößneck. Noch ein paar Besucher mehr wären nicht schlecht, vor allem den engagierten Künstlern zuliebe.

Jahresauftakt 2020 ist am 26. Februar mit Nikita Geller aus Weißrussland an der Violine, Joel Blido aus Deutschland am Violoncello und Tamta Magradze aus Georgien am Klavier. Das internationale Trio bringt Werke unter anderem von Mozart, Rachmaninow und Mendelssohn-Bartholdy zu Gehör.

Am 10. Juni gastiert der junge Meisterpianist Sebastian Fuß in Pößneck. Am Flügel des Rathauses spielt er Stücke von Bach, Schumann und Rachmaninow.

Für den 18. November ist eines der beliebten Barockmusikkonzerte mit historischen Instrumenten geplant. Christoph Fichtner an der Barockvioline, Frank Drechsel an der Gambe und Monica Ripamonti am Cembalo werden unter anderem Ausgewähltes von Telemann auf dem Programmzettel haben.

Zum Sonderkonzert „Begegnungen mit Beethoven“ wird am 8. Mai in den Saal des Rathauses eingeladen. Der Musiktitan erblickte vor 250 Jahren das Licht der Welt und diesen Geburtstag will der Pößnecker Pianist Lothar Färber in einem möglichst großen Kreis mit mehreren berühmten Klavierkompositionen Beethovens feiern.

Ob mittwochs oder freitags – alle Rathauskonzerte beginnen um 19.30 Uhr. Eintrittskarten für alle Termine gibt es jetzt schon in der Pößnecker Stadtinformation.