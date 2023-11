„Wieso? Weshalb? Darum!“: Suchtberatungsstelle in Pößneck beteiligt sich heute an Aktionstag

Pößneck. Am 9. November wird zum bundesweiten Aktionstag Suchtberatung aufgerufen. Die Suchtberatungsstelle des Diakonievereins Orlatal in Pößneck erläutert, welchen gesellschaftlichen Stellenwert die Beratung hat und was sie für Betroffene tun können.

Unter dem Motto „Wieso? Weshalb? Darum!“ informiert der diesjährige AktionstagSuchtberatung der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen am 9. November über den Stellenwert der Suchtberatungsstellen in Deutschland. „Damit soll politischen Entscheidungsträgern unsere Arbeit deutlich gemacht werden. Aber auch Betroffene sollen über unsere Angebote informiert werden“, sagt Mirjam Kupfer, Leiterin der Pößnecker Suchtberatungsstelle des Diakonievereins Orlatal. In den Räumen am Schulplatz 3 bietet sie heute von 12 bis 15 Uhr eine offene Sprechzeit für alle Interessierten an.

Gesellschaft aufmerksam machen

„Für mich ist es wichtig, auf die Arbeit der Suchtberatung hinzuweisen, um für die Tätigkeit eine Akzeptanz zu schaffen“, sagt Steffen Timm, Geschäftsführer des Diakonievereins Orlatal. Unter anderem würden Mitarbeiter des Vereines in den Beratungsstellen in Pößneck, Neustadt, Schleiz und BadLobenstein Einzel- und Gruppengespräche anbieten, Betroffene in geeignete Einrichtungen vermitteln und in behördlichen und sozialen Angelegenheiten durch ein großes Netzwerk an Partnern unterstützen.

„Viele fragen sich, was wir eigentlich machen. Wenn beispielsweise jemand suchtkrank und dadurch arbeitslos ist, vermitteln wir ihn in eine stationäre Therapie. Ist er stabil, findet er auch wieder ein Arbeitsverhältnis. Das ist, was die Beratung für die Gesellschaft bewirkt“, sagt Kupfer. Betroffene könnten sich bei jeglichen Suchtproblemen an sie wenden.

„Suchtkranke haben eine schlechte Lobby. Es ist schon etwas mehr in der Gesellschaft angekommen, aber trotzdem ist der Aktionstag eine Möglichkeit, Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen“, so Timm. Trotz rückgängiger Einwohnerzahlen im Saale-Orla-Kreis würde der Bedarf an Suchtberatungen dennoch hoch bleiben.

Alkohol sei weiterhin das größte Problem. „Wir haben schon einige Menschen im jungen, arbeitsfähigen Alter, die pflegebedürftig sind“, so Timm weiter. „Es ist sehr lohnenswert, Menschen diese Angebote zu unterbreiten. Und jeder einzelne, dem man so ein Schicksal ersparen kann, ist ein hohes Ziel.“