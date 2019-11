Wilde Gänse watscheln durch Triptiser Park

Mitten in Triptis bevölkern ein paar Wildgänse den Stadtpark. Weißwangengänse, um genau zu sein. Aufgrund des auffälligen schwarz-weiß-grauen Federkleids werden sie auch Nonnengänse genannt. Die fünf Exemplare, die am Donnerstag über eine Wiese gleich neben dem Teich watscheln, scheinen ein Stück weit an den Menschen gewöhnt. Erst bei all zu großer Annäherung weichen sie ruhig aus. Ein Passant – er sagt er wohnt in der Nähe – meint, sie seien bestimmt seit dem Sommer hier. Im vorigen Jahr seien keine dagewesen, ist er sich sicher.

Die Weißwangengans gehört laut Wikipedia zur Gattung der Meergänse. Die 1,5 bis 2 Kilogramm schweren Zugvögel besiedeln den Ostseeraum und ziehen im Herbst aus ihren arktischen Brutgebieten nach Süden, um auch bei uns zu überwintern. Im Winter ernähren sie sich überwiegend von kurzem Gras und davon gibt es auf der Wiese in Triptis offenbar genug. Die Gänse sind längst nicht die einzigen Tiere im Park. Wildenten tummeln sich nach einem Bad im Teich ebenfalls auf der Wiese. Hinter einem nahen Zaun weiden ein paar braune Haarschafe – Kameruner, so scheint es. Auf der Internetseite www.maerchenatlas.de heißt es über die Gans: In den meisten Märchen werde sie als Symbol interpretiert, oft mit weisen Frauen, Hexen, übernatürlichen Fähigkeiten in Verbindung gebracht. Daneben gebe es „viele weitere, in denen Gänse vorkommen, jedoch eher als gewöhnliches Haustier, das einen gewissen Wohlstand des jeweiligen Besitzers illustriert. So zum Beispiel bei Hans im Glück.“ Fünf Gänse sind in dieser Hinsicht also für Triptis kein schlechtes Symbol. Sichtungen von Weißwangengänsen sind im Raum Triptis nicht neu. Auf der Internetseite des Vereins Thüringer Ornithologen finden sich Einträge zu Beobachtungen – etwa eine vom November 2016. Und aus der zweiten Kalenderwoche des Jahres 2009 stammt dieser Eintrag: „Am Stadtteich Triptis/SOK halten sich seit dem 8. Januar sieben zahme Weißwangengänse zwischen Stockenten an einem kleinen Eisloch auf.“