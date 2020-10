Wildkamera gegen „Schweine“ in Neustadt gefordert

Das Thema illegale Müllentsorgung ist ein Dauerbrenner – leider. Regelmäßig erreichen unsere Lokalredaktion dazu Schreiben, in denen sich Bürger über die Dreistigkeit mancher Menschen beschweren.

So landete eine E-Mail in unserem Postfach, in der ein Leser seinem Ärger mit folgenden Zeilen Luft macht: „Ich wohne im Ortsteil Döhlen in Neustadt. Es ist eine ruhige Ecke in der Stadt. Aber da, wo einst der Rummel auf dem Schützenplatz war, entsteht eine Müllhalde. Es stehen Container für Glas und Wäsche da, durch die man Ordnung halten kann. Aber es gibt ‘Schweine’, die ihren Müll neben den Containern abladen. Hauptsache, der Müll von zu Hause ist weg. Die ‘dumme’ Stadtwirtschaft wird das schon entsorgen.“

Es seien nicht Anwohner für die Misere verantwortlich, sondern Leute, die mit ihrem Auto vorfahren und Müll ausladen. „Ich würde die Stadt aufrufen, die Säcke mal auf Hinweise zu untersuchen, von wem der Müll ist. Diese Leute würde ich kräftig zur Kasse bitten. Es ist nicht nur ein Schandfleck für die Stadt – nein, es zieht auch das Ungeziefer an. Ich würde eine Wildkamera aufstellen, um diese Schweinerei zu unterbinden“, so der Leser aus Neustadt.

Auf Nachfrage heißt es aus dem Neustädter Rathaus, dass es immer wieder zu beobachten sei, dass Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt und stattdessen „wild“ im Grünen, neben Altglascontainern oder in städtischen Müllkübeln landen würden. Schwerpunkte dieses traurigen Phänomens seien der Schützenplatz, der Stadtwald, alle Containerstellplätze, die Thomas-Müntzer-Straße, der Topfmarkt, die Storchspforte und der Molbitzer Weg.

Müll wird nach Hinweisen durchsucht

Fakt ist: Wer Abfall, Sperrmüll, Bauschutt, Reifen, Schrott oder Kleidung einfach irgendwo hinschmeißt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die Stadt versucht deshalb, den Verursacher ausfindig zu machen. Säcke werden sehr wohl auf Hinweise untersucht, gibt Neustadts Ordnungsamtsleiter René Völkner an. Auch würden die illegalen Müllhaufen nicht umgehend nach der Feststellung beräumt, sondern in unterschiedlichen Zeitabständen entweder vom Landkreis oder der Stadt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt.

Allerdings habe die Stadt keine Ahndungsmöglichkeiten bei derartigen Vergehen. „Der gesamte Aktenvorgang wird an die zuständige Behörde im Landratsamt weitergeleitet“, so René Völkner. Diese verfolgt die Verstöße und legt auch das Strafmaß fest. Auch können dann Entsorgungskosten geltend gemacht werden. All das allerdings nur, wenn ein Verursacher ermittelt werden kann. Ist das nicht der Fall, gehen die Kosten zu Lasten der Allgemeinheit.

Wie teuer ein solches Verhalten für die Stadtkasse ist, richte sich nach der Art und Menge des Abfalls. Eine Pauschalsumme könne da nicht benannt werden. „Für die letzte Beauftragung zur Beräumung unterschiedlicher Flächen musste die Stadt circa 250 Euro ausgeben“, nennt René Völkner ein Beispiel.

Wildkamera ist nicht die Lösung

Vor einer Wildkamera warnt der Ordnungsamtsleiter indes. „Die Überwachung des öffentlichen Raumes, auch die Aufstellung einer Wildkamera oder einer Kamera-Attrappe, unterliegt strengen Anforderungen des Datenschutzes. Hierzu bedarf es der Freigabe durch den Landesdatenschutzbeauftragten“, unterstreicht er.

Die Augen offen zu halten nach Verursachern, ist aber erlaubt. Hinweise können an die Stadt per E-Mail an stadtinspektion@neustadtanderorla.de, telefonisch unter 036481/ 8 50 oder persönlich im Bürgerbüro gegeben werden.