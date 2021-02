Wildwuchs und Bäume werden auf Zeiss-Gelände in Neustadt entfernt

Mitarbeiter der Dienstleistungsgesellschaft Neustadt beseitigen in diesen Tagen Wildwuchs und Bäume auf dem ehemaligen Zeiss-Gelände in der Gerberstraße.

Auf dem ehemaligen Zeiss-Gelände in der Gerberstraße in Neustadt werden in diesen Tagen Bäume und Gestrüpp beseitigt. Die Arbeiten, die von Mitarbeitern der städtischen Dienstleistungsgesellschaft (DLG) vorgenommen werden, dienen zur Vorbereitung für die angestrebten Abrissmaßnahmen auf dem Areal.

Planungsleistungen müssen vergeben werden

„Die Beseitigung des Wildwuchses und der Bäume, was beides beim Abbruch des Gebäudes stören würde, musste noch vor Beginn der Vegetationszeit passieren und daher bis Ende des Monats umgesetzt werden. Nach diesen Arbeiten wird erst einmal wieder Ruhe auf dem Gelände einkehren“, informiert Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN). Der Rückbau auf dem ehemaligen Zeiss-Gelände soll, so der Plan, in der zweiten Hälfte des Jahres vorgenommen werden. Zunächst müssen für das Vorhaben allerdings Planungsleistungen für den Abriss des Gebäudes, der befestigten Verkehrsflächen sowie über die Einfriedungen vergeben werden. Zu diesem Thema werden die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses am Montag im öffentlichen Teil ihrer Sitzung beraten.

Das Gremium tagt am Montag, 22. Februar, im Ratssaal des Neustädter Rathauses. Beginn ist um 18. 30 Uhr.