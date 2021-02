Winterfotos aus dem Saale-Orla-Kreis willkommen

Dieses Leserbild ist am Sonntag in der Gemeinde Bodelwitz entstanden.

Wenn sogar Durchfahrtsverbotsschilder freundlich lächeln, dann kann das nur am Zauber des Winters liegen. Dieser hatte in den vergangenen Tagen auch die Gemeinde Bodelwitz fest in Griff, wo dieses Bild am Sonntag entstanden ist. Weitere Leserfotos als jpg-Datei und mit kurzer Beschreibung rund um den Bilderbuchwinter sind per E-Mail an poessneck@otz.de willkommen.