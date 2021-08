Wintermärchen auf der Sommerbühne in Pößneck

Pößneck. Kinderbuchautorin Alexandra Richter liest auf dem Pößnecker Markt

In der Reihe „Sommer in der Stadt“ ist heute, 10. August, die einheimische Kinderbuchautorin Alexandra Richter auf der Pößnecker Marktbühne zu erleben. Sie liest aus ihrem Werk „Feenella, ein Wintermärchen“, die geistige Erfrischung beginnt 16 Uhr. Das veranstaltende Kulturamt der Stadt Pößneck arbeitet in diesem Fall mit der Buchhandlung Am Markt zusammen. Besucher können es sich in den Liegen der Veranstaltungsreihe gemütlich machen, wobei Kulturamtsmitarbeiterin Katharina Zoller bei Bedarf zusätzliche Sitzgelegenheiten bereitstellen würde, wie sie sagte. Das Café der Buchhandlung reicht aus Anlass der Lesung zu jedem Heißgetränk ein Stück Kuchen, so die Inhaberin Carolin Hehne.