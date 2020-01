Über den Jahreswechsel 2019/20 ruhen die Arbeiten im Bereich der Kreuzung Neustädter Straße/Schönborner Straße in Triptis.

Winterpause für Schmitzenkreuzung in Triptis

Auch wenn derzeit die Arbeiten zur Umgestaltung des in Triptis als Schmitzenkreuzung bezeichneten Bereichs in der Innenstadt ruhen, sind die weiteren Teilmaßnahmen des Verschönerungsprojektes bereits abgesteckt. „Sofern das Wetter mitspielt, wird dort ab dem 13. Januar wieder gearbeitet“, sagt der Triptiser Bauamtsleiter Matthias Jänicke am Freitag.

Dann werde als erstes auch wieder die Verkehrseinschränkung dort eingerichtet. Diese führte bereits zuvor den Verkehr in Richtung Westen auf der Neustädter Straße über die Linksabbiegerspur der Gegenrichtung. Zunächst stehen bis Ende März weitere Tiefbauarbeiten an. Barrierefreiheit auch für Sehbehinderte Die Umgestaltung des Areals soll ab dem 13. Januar fortgesetzt werden. Foto: Martin Schöne Den Anfang macht die komplette Umgestaltung der dortigen Verkehrsinsel. Schrägen sollen es Rollstuhl- und Rollator-Nutzern einfach machen, dort die Straße zu überqueren. Hinzu komme ein Blindenleitsystem am Boden. Es werden neue Tiefborde gesetzt und auch der Gehweg wird bis hin zu der offenen Fläche bei der nahen Imbissbude neu gebaut. An dieser Stelle ist ebenfalls eine Aufwertung mit einer Grünfläche, drei Bäumen und einer Parkbank vorgesehen. „Die direkten Anwohner haben von uns einen entsprechenden Plan erhalten“, betont Jänicke. Je nach Wetter sollen die Tiefbauarbeiten etwa bis Ende März umgesetzt sein. „Ab April nehmen die Asphaltmischanlagen wieder ihren Dienst auf, so dass dann die Asphaltarbeiten beginnen können.“ Daraufhin erfolgten dann die Pflanzarbeiten zur Begrünung des Areals mit Bäumen, Büschen und Blumen. Er rechne mit einer Fertigstellung im Verlauf des Frühjahrs, so der Bauamtsleiter. Mittel von Bund und Land im Spiel Vor Ort zeigt sich am Freitag der Fortschritt um das Denkmal herum. Ein schmaler Asphaltweg führt den kleinen Hügel hinauf, von der Straßenecke erlaubt eine neue Betontreppe den Aufstieg. Ein Schild informiert über das mit Städtebaufördermitteln des Thüringer Infrastrukturministeriums und durch das Bundesinnenministerium unterstützte Projekt im Rahmen der Sanierung der Altstadt von Triptis.