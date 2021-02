Winzige Häuser in Ranis denkbar

Ein Beispiel für ein Tiny House, das in Hessen gebaut wurde. Ein möglicher Investor hat sich in Ranis gemeldet.

Es ist ein Trend, der jüngst aus den Vereinigten Staaten nach Europa dringt und mittlerweile auch Thüringen erreicht hat: Eigenheime auf winziger Fläche, sogenannte Tiny Houses. Damit einher geht der Hang zum Minimalismus ebenso ein wieder wachsendes Bewusstsein zum Einklang mit der Natur vor allem bei jüngeren Menschen. In Gera ist bereits eine Siedlung mit Mini-Häusern auf einem Campingplatz entstanden, in Jena wird diskutiert, ob eine entsprechende Fläche geschaffen werden könnte und in einem Unternehmen in Erfurt werden sie bereits hergestellt.