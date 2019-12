„Wir stehen zum Standort Pößneck“

„Wir freuen uns“, sagte Krankenschwester Sabine Schlögel. Die freundlichen Worte galten Manuela Faber und Thomas Krönert.

Die Prokuristin und der Chefarzt sind die neue Geschäftsleitungs-Doppelspitze der Thüringen-Kliniken – wir berichteten – und am Freitagvormittag suchten sie nach Saalfeld und Rudolstadt auch den Standort Pößneck auf. Einerseits wollten sie sich möglichst vielen Mitarbeitern persönlich in der neuen Funktion vorstellen. Andererseits bescherte die Klinikenbetriebsleitung auch die gut 200 Mitarbeiter im Orlatal mit einem Jahresend-Dankeschön in Form eines 20-Euro-Tankgutscheines.

„Wir freuen uns, dass es diese neue Leitung geworden ist“, sagte Schlögel auf Nachfrage. Weiter wollte sie ihre ehrlich klingende spontane Einschätzung nicht kommentieren. Für Faber und Krönert dürften es aber genau die Worte gewesen sein, die man braucht, wenn man plötzlich die Verantwortung für einen recht weit verzweigten und insgesamt 2000 Mitarbeiter zählenden Betrieb auf die Schultern gesetzt bekommt.

Für kleine Krankenhäuser gibt es keine Gnade

Das Pößnecker Krankenhaus ist das kleinste unter den drei Hospitälern im Klinikenverbund und die wenige Wochen alte Nachricht von Ex-Geschäftsführer Rolf Weigel, wonach es hochdefizitär sei, hat zu den verschiedensten Interpretationen, ja zu Befürchtungen geführt. „Die Mitarbeiter trifft da keine Schuld, sie können nichts dafür“, stellte Christian Fischer als Standortverantwortlicher im Pressegespräch klar. „Die Leute arbeiten hocheffizient.“ Die gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens würden aber keine Gnade kennen mit kleinen Krankenhäusern im ländlichen Raum.

„Wir stehen zum Standort Pößneck“, betonte Faber. Dieser leide aber beispielsweise unter dem Bevölkerungsrückgang in der Region. „Wir lassen uns aber etwas einfallen, um ihn zukunftsfähig zu machen“, versprach die Prokuristin.

So soll es zwar weiterhin einen stationären Bereich – zurzeit 108 Betten – geben. Der schwarzen Null werde man aber nur mit weiteren ambulanten Leistungen näher kommen. An entsprechenden Konzepten werde bereits gearbeitet. Doch bis sie mit allen Beteiligten ausverhandelt seien, dauere es noch etwas. „Mitte 2020 sind wir schlauer“, sagte Faber.

In die Karten will sie sich nicht schauen lassen. Auf Nachfrage lässt sie nur durchblicken, dass man beispielsweise um die Wiedereröffnung einer radiologischen Praxis im Pößnecker Krankenhaus kämpfe. Hierfür soll ein „Sonderbedarf“ durchgesetzt werden.

Nun gab es Gedankenspiele, wonach das Krankenhausgelände im Hohen Gässchen aufgegeben und ein neues Pößnecker Klinikenzentrum an der Bundesstraße B281 beziehungsweise am Ortsausgang in Richtung Neustadt gebaut werden sollte. „Das waren Pläne für den Fall, dass die Krankenhäuser Pößneck und Schleiz an einem Standort zusammengeführt werden können“, erläuterte Faber. Doch davon sei man weit entfernt. „Wir werden nicht mit Geldkoffern oder irgendeiner Kriegskasse nach Schleiz fahren“, sagte Faber auch darauf verweisend, dass es sich hier in erster Linie um politische Entscheidungen handele. Man werde die Entwicklung in der Nachbarschaft zwar beobachten, Priorität habe allerdings die Stärkung der vorhandenen eigenen Infrastruktur.

Danach sah es allerdings nicht aus, als im Pößnecker Krankenhaus im Frühjahr die Küche geschlossen wurde. „Das war einfach nicht mehr wirtschaftlich“, kommentierte Faber. Am Standort Rudolstadt gebe es seit Jahren keine Küche mehr. Und Tatsache sei doch, dass sich einige Dinge in der entsprechenden Versorgung des Pößnecker Krankenhauses verbessert hätten. „Die Krankenhaus-Cafeteria ist nach wie vor geöffnet“, betonte Faber.

Klinikenchefs verstehen Sorge vieler Pößnecker

Krönert plädierte im Pressegespräch dafür, die Thüringen-Kliniken doch als Einheit zu betrachten, sich mit diesen als Ganzes zu identifizieren. „Wir spielen die Standorte nicht gegeneinander aus“, sagte der Chefarzt. „Wir sind einfach gezwungen zu schauen, was wo am besten passt. Es ist doch so, dass die Verzahnung für alle Standorte von Vorteil ist.“

Die Sorge vieler Pößnecker um ihr Krankenhaus können Faber und Krönert verstehen. „Veränderungen machen immer Angst“, sagte die Prokuristin. „Gehen Sie aber davon aus, dass wir alle unsere Mitarbeiter behalten wollen und nach den besten Lösungen auch für den Standort Pößneck suchen.“

Zur kommunalpolitischen Ebene in Pößneck pflege man einen guten Kontakt, stellte Faber auf Nachfrage in den Raum. Nach der Übernahme des Pößnecker Krankenhauses im Jahr 2004 hätten die Thüringen-Kliniken etliche Millionen Euro in den Standort investiert und sämtliche Verpflichtungen gegenüber der Stadt erfüllt, mittlerweile gebe es keine mehr.