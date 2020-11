Wirtsleute in Bodelwitz: „Das Jahr ist durch“

„Uns geht es gut, wir sind gesund, haben Essen und ein Dach überm Kopf“, gibt sich Tamara Lippold pragmatisch trotz Schließung. Sie und ihr Mann Marcel betreiben den traditionsreichen Gasthof „Grüner Baum“ in Bodelwitz. Ihrer Familie geht es wie allen anderen Gastwirten auch: Seit einer Woche dürfen sie keine Gäste mehr in ihrem Haus bedienen. Essen außer Haus wäre vielleicht machbar, widerstrebt aber beiden. „Das vermindert die Qualität. Die Frische geht verloren, man muss es daheim noch mal aufwärmen und liebevoll angerichtet ist es auch nicht“, findet Marcel Lippold.

Beide sitzen an weiß gedeckten Tischen, Blumen welken, es ist still. Die Familie vermisst den Trubel, das Leben im Haus, den direkten Kontakt mit den Gästen. Marcel ist in dieser Atmosphäre aufgewachsen, sein Vater war auch Wirt. „Ich kann mich nicht erinnern, mit der Familie an Fest- und Feiertagen zusammengesessen zu haben, wir haben immer gearbeitet“, sagt er. Es sei ein komisches Gefühl, an Ostern daheim gewesen zu sein. Klar, freut er sich über mehr Zeit für die Familie während der beiden Lockdowns. Doch die umsatzstärksten Tage sind nun mal die Feiertage.

Trauriger Anblick: Die leeren Tische in der Gaststube. Foto: Marcus Cislak

Freilich konnte man mit insgesamt 9000 Euro staatlicher Corona-Hilfen über die Zeit retten, doch ein zweites Standbein sei eine gute Sache. „Auf zwei Beinen steht sich’s besser“, sagt der 42-Jährige. Immer wieder sei er neben dem Kochen anderweitig arbeiten gewesen. Mitte März kam es ganz gelegen, dass er als Bauhelfer an der Ostsee eine Ferienanlage mitgestalten konnte. „Das habe ich schon 2019 fest gehabt“, meint er, sei aber ganz glücklich, dass es nahtlos nach der ersten Schließung weitergehen konnte. Für die Familie, Haus und Hof fährt er auf Montage. Aktuell wieder, mehr denn je. „Wir haben genug zu tun.“

Im Juni konnten beide mit einem Hygienekonzept wieder öffnen. „Wir haben jede Menge Platz. Kleinere Stuben und ein Saal, der Biergarten. Abstände konnten gut gewahrt werden“, blickt er zurück. Die Nachfrage sei enorm gewesen. Das Haus war voll. Beide konnten zufrieden sein unter den Gegebenheiten. Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Kabarett, Partys, Thementage und Kirmes, Bauernmarkt und Kinderkleiderbörse. Alles abgesagt. „Die letzte Veranstaltung war der Kinderfasching im Februar“, sagt die 39-jährige Tamara.

„2019 war super, 2020 begann sehr gut. Wir hatten sogar gehofft, das vergangene Jahr noch zu toppen. Nun ja“, fährt sie fort, „Anfang März deutete sich vieles schon an, wir haben die Kabarettvorstellung schon verschoben, an eine Schließung habe ich nicht geglaubt.“ Er sieht das anders: „Ich habe es schon geahnt, zwei Wochen vor dem Lockdown, habe ich gesagt: Bestellt keine Ware mehr, braucht den Rest auf“, er sollte recht behalten. Während der Schließung modernisierten sie die Küche, malerten, gestalteten nach und nach die Bühne um, entrümpelten den Hof, alles was eben so liegen blieb. „Es ist ein großes Haus, es ist immer was zu tun. Fertig wird man nie“, sagt er schulterzuckend. Langweilig wurde jedenfalls keinem.

Nun geht es weiter, die Bühne und die Küche sollen fertig werden. Neue Elektrik ist angedacht. „Ich komme

Das Gasthaus Grüner Baum in Bodelwitz. Foto: Marcus Cislak

von der Montage wieder und bin jedes Mal gespannt, was sie Neues ausgeheckt hat“, sagt er lachend. Und: „Andererseits bin ich gespannt, was wieder passiert ist.“ Über die zweite Corona-Welle und der abermaligen Schließung waren beide wenig überrascht. „Wir haben über den Sommer gespart, was ging“, sagt die Wirtin. „Die November-Hilfen, die Verdienstausfälle auffangen soll, werden wir auch beantragen. In den nächsten Tagen werden die Online-Formulare wohl freigeschalten“, ist sie bestens informiert.

„Das Jahr ist durch, viel wird nicht mehr passieren. Es ist sehr fraglich, ob wir zum Ende des Jahres überhaupt noch ein Gast bedienen werden“, gibt sich Marcel Lippold keinen Illusionen hin. Zwar gibt es für die Weihnachtsfeiertage Bestellungen für kleine Familiengruppen bis zehn Personen, doch es bleibt unsicher. Was bringt 2021? „Einen Veranstaltungskalender jedenfalls nicht“, so Tamara. Noch ein Jahr halte sie nicht aus mit diesen Hoch und Tiefs. Er: „Die Feriensiedlung an der Ostsee ist noch längst nicht fertig. 2022 ist bestimmt noch zu tun“, gibt er sich pragmatisch. Existenzängste hätten beide jedenfalls nicht.