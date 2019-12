Wo der Karpfen zum Fest dazugehört

Fischfiguren, Muscheln und Fischernetze zieren den Hof von Frank Radig. „Fisch geht immer“, sagt er überzeugt und meint damit mehr als nur die Dekoration auf dem Hof der Fischzucht Orlatal. „Er schmeckt gut und ist gesund“, wirbt er. Vor Weihnachten und Silvester herrscht noch einmal Hochbetrieb, denn viele wollen an den Festtagen ihren Karpfen servieren.

Leise läuft Weihnachtsmusik. Es ist noch recht früh am Morgen, als Frank Radig sein Hoftor öffnet, doch die ersten Kunden werden bald eintreten. So viel wie noch vor ein paar Jahren macht er nicht mehr, das Geschäft hat sich verkleinert. Regelmäßig waren er und seine Kollegen mit Wagen draußen. Das finde heute nur noch zwei bis drei Mal im Jahr statt und meist nur bei besonderen Veranstaltungen. Nur einen Tag vor Heiligabend und einen Tag vor Silvester ziehen seine ehemaligen Mitarbeiter los um in der Region Fisch zu verkaufen. „Und am 31. Dezember in Jena“, vervollständigt er seine Aufzählung.

Dieser Karpfen aus der Zucht von Frank Radig braucht noch einige Zeit, um zu einem Speisefisch zu werden. Foto: Dominique Lattich

Währenddessen kommt eine ältere Dame durch das Tor. Für den Binnenfischer ein bekanntes Gesicht. „Einen Kleineren“, ist ihr Wunsch. 1,7 Kilo bringt das von ihr ausgewählte Exemplar auf die Waage. Das reicht der Kundin. Der Karpfen wird mit einem kräftigen Schlag „ins Land der Träume geschickt“, wie es Frank Radig ausdrückt, bevor er ihn ausnimmt.

Bald muss er neue Karpfen ins Geschäft holen. Gleich gegenüber ist einer seiner fünf Teiche, die er behalten hat. Idyllisch und ruhig gelegen ist der, der auf der anderen Straßenseite liegt.

Am Steg steht eine verzierte Hütte. Auf einem Brettchen über die Tür steht „Esmeralda“. „Eine besondere Bedeutung? Nein, nicht direkt. Wir haben in Norwegen eine Hütte gesehen, die jenen Namen trug, wir fanden das schön und haben es übernommen“, erklärt er. Viele Passanten hätten schon gefragt, ob man die Hütte mieten und darin übernachten könne. „Wenn Sie aufrecht schlafen wollen“, das sei dann sein Argument, denn viel Platz bietet das Häuschen nicht. Die Hütte ist mit roter Farbe gestrichen und auch auf seinem Pullover ist eine Norwegen-Flagge zu sehen – neben der Fischerei ist dieses skandinavisches Land wohl eine weitere Leidenschaft.

Aus einem der Netze werden weitere Fische geholt, die ganz kleinen verschwinden wieder im Wasser. Ein bisschen Zeit bleibt ihnen noch, bis sie als Speisefisch auf dem Teller landen. Weitere Netze bleiben unberührt samt Fischen im Wasser. Sie sollen in ihrer Winterruhe nicht gestört werden.

Apropos Winter: Spürt der Binnenfischer Veränderungen des Wetters, die vielleicht auch sein Geschäft beeinträchtigen? „Nö. Es ist immer ausreichend Wasser da. Klar, es schwankt auch mal, aber das hatten wir damals genauso wie heute.“

Probleme machen ihm hingegen der Kormoran. Sie hinterlassen großen Schäden, besonders in den Wintermonaten. Schäden, die Jürgen Kellner aus Pößneck in diesem Jahr nicht spürt. „Ich komme öfters hier her, um mir Fische abzuholen. Besonders vor Weihnachten und Silvester“, sagt der Stammkunde. Während sein 1,8 Kilo schwerer Fisch fertig gemacht wir, erzählt er, dass er dieses Jahr zu Silvester auswärts feiert und dafür keinen Fisch braucht.

„Gerade bei den jungen Leuten ist es so, kaum einer kocht mehr selbst“, ist die Erfahrung des Fischers. „Die älteren Leute kochen oft noch selbst und dann gibt es eben traditionell den Fisch. Leicht rückläufig sei der Fischverkauf, aber gegessen wird er dennoch. Statt der Menschen in den eigenen vier Wänden werden Restaurants beliefert.

Manch einem Geschöpf wird aber ein langes Leben geschenkt: Erst kürzlich gab Frank Radig einen 65 Kilo schweren Wels ab, der 1,80 Meter lang war und von vier Leuten getragen werden musste. „Er war etwa 20 Jahre alt, kann aber bis zu 80 oder 100 Jahren alt werden“, weiß der Experte. Die restliche Lebenszeit wird er in einem größeren Gewässer verbringen. Und davon profitiert nicht nur er. „Mit dem Alter lagert sich immer mehr fett an. Und dann schmecken sie auch nicht mehr.“ Er hat wohl Glück gehabt.