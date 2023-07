Wo in Neustadt Fans von Schiller und Gottschalk auf ihre Kosten kommen

Neustadt. Zwei Euro pro Kilogramm Lesestoff: Das ist das Prinzip der Neustädter Bücherwaage. Für Ungeduldige bietet sie neuerdings einen besonderen Service.

Der Rekord liegt momentan bei acht Kilogramm. So viel Lesestoff hat jemand unlängst aus der Bücherwaage in Neustadt geschleppt. Dokumentiert ist das im Kassenbuch. Hansjoachim Andres und die anderen „Freunde der Stadtbibliothek Neustadt an der Orla“ führen es für ihr nach wie vor recht junges, Ende April 2022 eröffnetes Ladengeschäft in der Marktstraße 7.

Dass viele Neustädterinnen und Neustädter das schmucke Vereinsdomizil noch nicht kennen, war laut Andres gerade wieder zu spüren – am Stand des Stadtbibliothek-Fördervereins auf dem Brunnenfest.

Unwissende könnten etwas verpassen. Ob Klassiker der Weltliteratur oder moderne Krimis, Kinder- und Jugendliteratur, Koch- und Gartenbücher oder sogar Spiele und Hörbücher: Annähernd 3000 Stück umfasst das Angebot mittlerweile. Verkauft wird in der Bücherwaage – logisch – stets nach Gewicht: für zwei Euro pro Kilogramm. Der Erlös kommt der Neustädter Stadtbibliothek zu Gute.

Was den Absatz betrifft, habe man zuletzt einen deutlichen Rückgang erlebt, berichtet Hansjoachim Andres. Die Menge der gespendeten Werke sinke unterdessen nicht im gleichen Maße – eher im Gegenteil.

Bücherwaage Neustadt: Ein- und Ausgänge werden genau registriert

Jedes einzelne Buch werde mittlerweile digital registriert und einer Regalnummer zugeordnet, erklärt Hansjoachim Andres. Der Inhalt der 18 Regale ist wiederum nach Genre sortiert. So lässt sich, falls gewünscht, im Handumdrehen sagen, ob ein gesuchtes Werk vorhanden ist oder nicht – und wo es auf einen neuen Besitzer wartet. Die ISBN erfasst dabei ein spezieller Scanner, ehe die Nummern einzeln dem jeweiligen Werk zugeordnet werden. Ein Pieps und dann viel Nachbereitung, sozusagen.

In den Regalen zu stöbern, einen Plausch unter Buchliebhabern zu halten: Das bleibt sowieso immer und zu jeder Zeit erlaubt. Durchsuchbar ist laut Andres traditionell vor allem Literatur aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bei „Ausreißern ins 19. Jahrhundert“. Echte bibliografische Schätze ausdrücklich nie ausgeschlossen: Wie sonst ließe sich die illustrierte Ausgabe des Shakespeare-Klassikers „Romeo und Julia“ aus dem Jahr 1905 bezeichnen, die in der Bücherwaage schon den Besitzer gewechselt hat?

Freunde der Stadtbibliothek Neustadt feilen am Veranstaltungsangebot

Der Bestand, erklärt Hansjoachim Andres, spiegele gewissermaßen „zeitversetzt den Buchmarkt“. Soll heißen: Was vor einigen Jahren auf einschlägigen Bestsellerlisten weit oben rangierte, das steht heute mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später auch eine Zeit lang in der Bücherwaage. Deshalb kommen hier nicht nur die Leser von Friedrich Schiller und Karl May auf ihre Kosten, sondern zum Beispiel auch jene, die es literarisch eher mit Stieg Larsson oder Thomas Gottschalk halten.

Die Freunde der Stadtbibliothek feilen derweil nicht zuletzt an ihrem Veranstaltungsangebot. Der promovierte Althistoriker Hansjoachim Andres selbst gestaltete im Dezember einen Abend unter dem Titel „Nicht gerade die übliche Antike“. Lesungen und Vorträge sollen weiterhin das Publikum locken – und die Bücherwaage in der Stadtgesellschaft Schritt für Schritt bekannter machen. Auch einen Workshop zum Thema Familienforschung möchten die Ehrenamtler demnächst gerne ausrichten.

Vor allem aber wünschen sie sich noch mehr lesefreudige Gäste. Und vielleicht ja sogar einen neuen Kilo-Rekord.

Geöffnet ist die Bücherwaage stets am letzten Donnerstag des Monats von 16 bis 18 Uhr, das nächste Mal also am 27. Juli.