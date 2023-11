Wohin mit dem Abwasser in Ziegenrück?

Ziegenrück Teurer Spaß: Über den Straßenbau, die Kläranlage und das Glasfasernetz in der Saale-Stadt

Die Perle der oberen Saale. Ziegenrück ist seit Jahrhunderten eng verwoben mit dem Wasser: Wasserkraft, Wassersport, Wassertourismus, Stausee, Erholung und Leben. Die Stadt gilt als fünftkleinste Stadt Deutschlands mit kaum 550 Einwohnern und liegt im tiefeingeschnittenen Saaletal. Die Geografie ist seit jeher ein ziemliches Hindernis in vielerlei Hinsicht, auch bei der Abwasserentsorgung. Das wurde einmal mehr in der Stadtratssitzung am Dienstagabend klar.

Rund 200 Grundstücke klären auf die eine oder andere „traditionelle“ Art und Weise ihr Abwasser, üblicherweise im Drei-Kammer- und anderen Filtersystemen. Die Klärschlämme holen regelmäßig Entsorgungsfahrzeuge des Zweckverbands Wasser/Abwasser Obere Saale (Zwos) ab. Das übrige mehr oder weniger reine Wasser fließt in die Saale. Dass das längst nicht mehr den heute üblichen gesetzlichen Vorgaben und technischen Möglichkeiten entspricht, dürfte klar sein. Was den Anschluss an eine zentrale Kläranlage entgegensteht, ist wie immer das liebe Geld. Frühestens ab 2030 plant der Zweckverband intensivere Maßnahmen auf dem Weg zu einem Kanalnetz, wie Zwos-Bauleiter Jörg Brunzel auf Nachfrage erläutert.

Straßenbau: Chance genutzt

Im Wohngebiet Elsenau stehen allerdings im kommenden Jahr Arbeiten im Untergrund an. Warum? Weil die Stadt das mehr oder weniger marode Anliegerstraßensystem erneuern will. Wegen des grundhaften Ausbau tauscht der Zwos das noch aus DDR-Zeiten stammende Wasser- und Abwassernetz in ein modernes aus. In zwei Bauabschnitten, also 2024 und 2025, soll die Maßnahme in dem Wohngebiet über die Bühne gehen.

Wegen der geringen Straßenbreite in der Elsenau und den Entsorgungsfahrzeugen wird größtenteils ein Einbahnstraßensystem entstehen, wie es VG-Bauamtsmitarbeiterin Susanne Woock im Ziegenrücker Stadtrat sagt. Grob gesagt: Im östlichen Teil wird der Verkehr aus dem Baugebiet nach Norden herausgeleitet. Und das abfließende Regenwasser wird mit Borden in nordwestliche Richtung abgeleitet. Über einen 80 Zentimeter hohen Straßenaufbau berichtet Woock zudem: 62 Zentimeter Frostschutz und 14 Zentimeter Asphalt/Beton. Laut Schätzungen des Planungsbüros Bechert aus Gräfenwarth werden mindestens 883.000 Euro - aufgeteilt auf zwei Jahre - fällig, ohne Fördergelder, dafür mit einem finanziellen Ausgleich vom Land Thüringen für fehlende Straßenausbaubeiträge. Mit einer siebzig prozentigen Kostenübernahme durchs Land könne man rechnen. Die geschätzte Bausumme, so Woock sei allerdings schon ein Jahr alt, die tatsächliche Kosten dürften nun um einiges höher liegen. Anfang des kommenden Jahres sollen die Ausschreibungen starten, ab Mai könnte gebaut werden.

Blick aufs schneebedeckte Ziegenrück. Foto: Marcus Cislak / Funke

Stichwort Glasfaser: Lohnt es nicht, Leerrohre gleich mitzuverlegen? „Es ist nicht vorgesehen“, antwortet Bürgermeister Chris Lange. Würde man als Stadt in Vorleistung gehen, würde es richtig teuer werden. Von rund 100.000 Euro sei die Rede. Derzeit gebe es wenig Interesse von Investoren an einer Erschließung von Ziegenrück mittels Glasfasernetz. „Die Telekom wird langsam munter“, so Lange. Derzeit gebe es Verhandlungen auch mit der UGG (Unsere Grüne Glasfaser) und einem weiteren, nicht näher benannten Anbieter. Was das angeht, sei noch alles offen.

In ferner Zukunft

Weil einmal die Straße auf sein werden, wie es Brunzel vom Zwos sagt, nutze man die Chance das Trink- und Abwassernetz zu erneuern. Wie teuer wird‘s? „Fürs Abwasser sind für die beiden Bauabschnitte 550.000 Euro geplant, fürs Trinkwasser 200.000 Euro.“ Grundlage sei das Abwasserbeseitigungskonzept, kurz ABK, das die EU-Wasserrahmenrichtlinien vor Ort umsetzt. Für die etwa 500 Ziegenrücker sei eine Kläranlage in ferner Zukunft geplant.

Allerdings genieße laut Brunzel momentan Saalburg Priorität in Sachen Abwassernetz. Deren Kläranlage soll im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Um diese „auszulasten“ werde Kirschkau als nächstes erschlossen. Kostenpunkt: Fast eine Million Euro. Moßbach werde vermutlich danach folgen. Zusammenfassend schätzt der Zwos Mitarbeiter ein: „In Ziegenrück wird in den kommenden fünf bis zehn Jahren nichts groß passieren.“