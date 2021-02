Wohlfühlen im Nimritzer Industriegebiet

Anke Hildner will eine Wellnessoase mit Eventcharakter in Nimritz errichten.

Sie lächelt viel. Gestikuliert aufgeregt und hat einen Kopf voller Ideen: Das ist die sympathische Jenenserin Anke Hildner. Die 50-Jährige ist Wellness-Therapeutin, Kosmetikerin und einer der Kreativköpfe der Tassen- und Becher-Veredelung Sympathie Company GmbH in Nimritz in einem. Die vor energiesprühende Frau will sowohl Entspannung als auch Gruppenevents im industriellen Umfeld anbieten. Was zunächst seltsam anmutet, ist bei näherer Betrachtung gar nicht mehr so ungewöhnlich.