Zahl der Erstspender im Saale-Orla-Kreis gestiegen

Seit gerade einmal einer halben Stunde steht die Tür des DRK-Pflegeheimes in der Rosa-Luxemburg-Straße in Pößneck für Blutspender offen. Bereits 16 Menschen haben sich angemeldet und die letzte Gelegenheit zur Blutspende für dieses Jahr in Pößneck genutzt.

„Es gibt einen festen Stamm an Spendern, der immer kommt“, beobachtet Claudia Widder vom DRK. Erinnert werden sie durch persönliche Einladungen, Aushänge und nicht zuletzt durch eine App, die noch einmal auf aktuelle Termine in der Umgebung hinweist.

Sowohl Claudia Widder als auch ihrer Kollegin Silvia Preußer ist aufgefallen, dass es in diesem Jahr mehr Erstspender gibt als in den vergangenen Jahren. Für den gesamten Saale-Orla Kreis wares es bis gestern 140 Menschen, die zum ersten Mal Blut gespendet haben.

Besonders zum Jahresende hin und zu Beginn des neuen Jahres steigt aus ihrer Sicht die Spendenbereitschaft der Menschen. „Ich denke, dass die meisten Leute zu dieser Zeit noch einmal etwas Gutes tun möchten oder das Jahr mir einer guten Tat beginnen wollen“, schätzt Claudia Widder ein. Das treibt auch Miriam Bocker an. Die 20-Jährige ist überzeugt: „Ich möchte was Gutes tun.“ Bereits zum dritten Mal spendet sie ihr Blut dem DRK. „Bisher habe ich es auch immer gut vertragen“, sagt sie, während sie in dem Stuhl liegt und ihr Blut abgenommen wird. Sie will damit im kommenden Jahr weiter machen.

Dank dieses Engagements der Leute habe es in diesem Jahr keine Engpässe hinsichtlich der Blutkonserven gegeben. „Trotz des warmen Sommers kamen die Leute zur Blutspende“, sagt Widder. So habe man die Krankenhäuser gut versorgen können.

Spender werden vor Ort noch einmal von einer Ärztin durchgecheckt

Gut versorgt werden indes auch die Spender vor Ort. Ein kleines Buffet, angerichtet vom Pflegeheim, soll sie wieder stärken. Zuvor wird sichergestellt, dass sie die Spende gut vertragen werden. „Wir haben eine Ärztin dabei, die die Leute hier noch einmal untersucht“, erklärt Widder. Neben der Ärztin sind zwei ehrenamtliche Helfer und fünf Hauptamtliche vom Blutspendeteam vor Ort.

Am vergangenen Montag war die Gruppe in Bad Lobenstein unterwegs. Dort waren 69 Spender, darunter vier Erstspender. Eine gute Quote, wie die beiden Frauen einschätzen. Die ersten Spender sind schon durch. Der gesamte Prozess dauere etwa eine dreiviertel Stunde, erklären die beiden DRK-Mitarbeiterinnen. Abgenommen werden 500 Milliliter. Wieder gestärkt verabschieden sich sich die Spender bei Claudia Widder und Silvia Preußer. „Und vielen Dank.“ Das sind immer die letzten und ihnen wichtigsten Worte, die sie an die Spender richten.