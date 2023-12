Zaun eines Grundstücks durchbrochen: Unfall in Neustadt

In der Pößnecker Straße in Neustadt landete eine junge Frau mit ihrem Auto in einem Gartenzaun.

Neustadt Wie es der Unfallbeteiligten geht und was die mögliche Ursache war.

Einen Zaun hat eine 33-Jährige mit ihrem Auto am Montagfrüh in Neustadt durchbrochen. Die junge Frau kam mit ihrem Kleinwagen laut Polizei auf der mutmaßlich winterglatten Pößnecker Straße stadtauswärts von der Fahrbahn ab. Der Zaun des Eckhauses an der abknickenden Vorfahrtsstraße wurde dabei massiv beschädigt. An dem Unfall war kein weiteres Fahrzeug beteiligt, verletzt wurde dabei niemand. Das Auto der 33-Jährigen musste abgeschleppt werden, so Christopher Hertel, Sprecher der Landespolizeiinspektion Saalfeld.

