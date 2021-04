Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel, Bauamtsmitarbeiter Marco Schmidt und Philipp Gliesing in Vertretung der Initiative Stolpersteine für Pößneck (von links) haben am Donnerstagmorgen die Verlegung neuer Stolpersteine in der Breiten Straße geprüft, wovon aber aus bautechnischen Gründen abgesehen wird.