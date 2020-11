Zerkratzt und mit Pferdemist beschmiert: Vandalismus in Oberpöllnitz

Die Bank am Eingang zum Rodabornweg in Oberpöllnitz wurde mit Pferdemist beschmiert und zerkratzt.

Oberpöllnitz. Bank und Tisch als Geschenk an die Menschen in Oberpöllnitz nach nur einer Woche geschändet

Gerade einmal eine Woche lang stand eine Bank samt eines kleinen Tisches unbeschadet in Oberpöllnitz. Aufgestellt hat sie Wolfgang Schuster am Samstag, 31. Oktober, am Eingang zum sogenannten Rodabornweg. Wie er am späteren Montagnachmittag feststellen musste, nehmen nicht alle Menschen dieses kleine Geschenk an den Ort dankbar an. Er wandte sich an die Tageszeitung mit den Worten: „Info zu einer schändlichen Tat hier zu Oberpöllnitz“.