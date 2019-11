Am Dienstagnachmittag wurde ein neues Herz an der Fassade der Awo-Wohnanlage "Jüdeweiner Blick" in der Neustädter Straße angebracht.

Zerstörungswut in Pößneck: Herz von Fassade gerissen

In der Nähe des Pößnecker Stadtzentrums gelegen ist die Wohnanlage „Jüdeweiner Blick“ der Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla. Erst im Mai dieses Jahres wurde das millionenteure Projekt in der Neustädter Straße fertiggestellt, in dem fünfzehn barrierearme und teils rollstuhlgerechte Wohnungen zu finden sind. Die Fassade der Anlage schmückt ein Awo-Logo bestehend aus einem Schriftzug sowie einem angedeuteten Herz, an dem sich kürzlich Unbekannte zu schaffen machten. „In der Nacht zum 17. November wurde das Herz mit Gewalt von der Fassade gerissen. Eine Mieterin hat es am Morgen gefunden und im Hausflur sichergestellt“, berichtet Sandra Scheffel, Versicherungsbevollmächtigte der Awo. Rund 400 Euro Schaden seien durch die Tat entstanden. „Wir haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Vandalismus ist nicht in Ordnung. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die Tat verfolgt wird“, betont Sandra Scheffel. Bisher habe die Polizei noch keinen Täter ausfindig machen können, allerdings würden die Ermittlungen noch laufen. „Wir bitten darum, wenn jemand etwas mitbekommen hat, entsprechende Hinweise zu melden“, ruft Sandra Scheffel auf.

Am Dienstagnachmittag wurde schließlich durch eine Firma ein neues Herz an der Fassade angebracht. Gleichzeitig wurden Vorkehrungen getroffen, dieses künftig besser vor Vandalismus zu schützen.. „Wir haben in diesem Zuge gleich eine Veränderung vorgenommen. Zuvor stand das Herz etwas von der Wand ab, so dass man darunter greifen konnte, was die Täter wahrscheinlich auch gemacht haben. Jetzt liegt das Herz direkt an der Wand an“, erklärt Sandra Scheffel.

Das abgerissene Logo an der Awo-Wohnanlage „Jüdeweiner Blick“ reiht sich ein in eine Serie von Zerstörungswut, die Pößneck in den vergangenen Monaten erlebt hat. Im September waren im Pößnecker Themenpark der Skulptur „Drei Frauen“ von Anne-Katrin Altwein die Köpfe abgeschlagen worden. Unweit dieses Tatortes wurde im Oktober außerdem eine Rehraufe mit großem Aufwand zerstört. Am vergangenen Wochenende stießen Randalierer zudem mehrere Mülleimer in der Pößnecker Innenstadt um.