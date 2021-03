In Pößneck wurde unter anderem diese Simson gestohlen. Auffällig ist der weiße Rahmen.

Zeugen nach Simson-Diebstählen in Pößneck und Nimritz gesucht

Pößneck/Nimritz. Aufgrund von Simson-Diebstählen in Pößneck und Nimritz sucht die Polizeiinspektion Saale-Orla nun Zeugen.

In Pößneck wurden im Zeitraum vom 3. bis 12. März 2021 zwei Mopeds der Marke Simson gestohlen. In einem Fall wurde eine schwarze Simson ohne amtliche Zulassung aus einer Garage in der Kurzackerstraße gestohlen. Aus dem gleichen Garagenkomplex wurde außerdem eine weitere, schwarze Simson-Maschine ohne Zulassung gestohlen. Bislang gibt es laut Polizei keine Hinweise zu möglichen Tätern.

Auch in Nimritz wurde ein Moped, eine rote Simson entwendet. Unbekannte haben zwischen 3. bis 8. März 2021 das zugelassene Moped von einem Grundstück aus der Ortsstraße gestohlen.

Zeugen, welche Angaben zum Verbleib aller drei Simson-Maschinen machen können oder Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der PI Saale-Orla in Schleiz unter der Telefonnummer 03663-4310 zu melden.