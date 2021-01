Ziegenrück: Glutreste setzen Hausmülltonne und Carport in Brand

In der Lobensteiner Straße in Ziegenrück ist es in den frühen Sonntagmorgenstunden zu einem Brand gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Saale-Orla auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte, sei gegen 5.45 Uhr ein Carport in Brand geraten. Die Flammen hätten zwar auch noch einen benachbarten Schuppen erfasst, das Wohnhaus auf dem Grundstück sei vom Feuer hingegen verschont geblieben.

Bewohner des Objektes hätten selbst das Feuer entdeckt und die 112 gewählt. Daraufhin sind von der Rettungsleitstelle Gera die Feuerwehren aus Ziegenrück und Schleiz alarmiert worden.

Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt

Die Brandursache habe sich schnell herausgestellt. So soll heiße Asche mit Glutresten in eine Hausmülltonne gekippt worden sein. Der am Carport stehende Kunststoffbehälter habe sich dann entzündet.

Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt, versicherte die Polizeiinspektion Saale-Orla. Am Fahrzeugunterstand und dem Schuppen sei nach einer ersten Schätzung ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstanden.

Für die alarmierten Feuerwehren sei der Einsatz gegen 7.30 Uhr beendet gewesen.