Zorn auf Schnee? – Ein Kommentar aus dem Saale-Orla-Kreis

In den vergangenen Tagen ist es wieder los gegangen, das Für und Wider zum Schnee. Mancher findet ihn herrlich und teilt seine Freude mit Fotos in sozialen Netzwerken, andere Leute zerreißen sich derweil über den Winterdienst das Maul.

Tatsächlich ist Schnee kein Element, das ein praktisch denkender Erwachsener in unserem durchgetakteten Alltag des 21. Jahrhundert begrüßen kann. Denn Schnee bedeutet, dass man auf der Straße länger von A nach B braucht, dass auch jeder Fußweg unangenehmer als sonst ist, dass Nässe und Kälte die Heizkosten in die Höhe treiben.

Der Schnee, aber auch nur jener vor der eigenen Haustür, ist quasi ein Fluch. Trotzdem sehnen sich viele Menschen danach und hüpfen mitunter freudeschreiend durchs Büro oder Haus, wenn‘s draußen plötzlich Eiskristalle wirbelt oder über Nacht alles in Weiß gehüllt wurde.

Wer kennt noch Eisblumen?

Das Verhältnis zum Schnee erben wir möglicherweise mit den Genen. Vielleicht ist es auch nur eine Frage der Lebenseinstellung. Viele Menschen verbinden mit Schnee jedenfalls Sternstunden ihrer Kindheit - Schlittenfahrten, Schneeballschlachten, die heute kaum noch zu findenden Eisblumen.

Marius Koity ist Redakteur in Pößneck und OTZ-Redaktionsleiter für den Saale-Orla-Kreis. Foto: Peter Cissek / Zentrale

Ich kenne Eltern, die sich über den Schnee freuen, weil ihre Kinder da auch unaufgefordert mal nach draußen gehen, um sich an einem Schneemann auszuprobieren. Der Schnee verklärt die Natur und trägt in unseren Breitengraden gewissermaßen zum Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde bei, was ich mal von Förstern und Landwirten gelernt habe, die mir minutenlang die Vorzüge einer schönen und beständigen Schneedecke erklärt haben. Schnee ist allemal gemütsaufhellender als ein novemberliches Grau in Grau.

„Zorn auf den Schnee, wenn er denn gekommen ist – das hilft keinem“, habe ich bei Sadakichi Hartmann, einem amerikanisch-deutsch-japanischen Dichter, gelesen. Schon vor 120 Jahren meinte er: „Es helfen nur harte Arbeit und gute Vorsorge.“ Wie wahr!

