Zu mild und zu trocken im Orlatal

Seit 2003 steht auf dem Grundstück von Andreas Herklotz in Weltwitz eine Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes, die er regelmäßig betreut.

Drei Fragen an

Seit Jahren beobachtet Andreas Herklotz aus Weltwitz bei Neustadt an der Orla das Wetter. Der Diplomingenieur und Bauberater betreibt neben seinem Beruf Kleintierhaltung und baut in seinem Hausgarten Obst und Gemüse an. Der 52-Jährige betreibt auf seinem Grundstück seit 2003 ehrenamtlich eine Online-Wetterstation im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes. Wir baten ihn um eine Wetterbilanz für das Jahr 2020 und um eine Einschätzung zu klimatischen Veränderungen.