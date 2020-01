Zukunft heißt Automatisierung – auch für Triptiser Porzellan

Der Porzellanspezialist Eschenbach investiert umfassend in seine Produktionsstätte in Triptis im Saale-Orla-Kreis. Allein 750.000 Euro fließen in ein hochmodernes Schleifgerät und einen Fondspritzroboter, der das Auftragen von Farben auf die Produkte des Unternehmens automatisieren wird. Vor allem die zweite Anschaffung – der Roboter soll im April installiert werden – steht in direktem Zusammenhang mit der zunehmenden Herausforderung, die der Fachkräftemangel nicht nur für ostthüringer Betriebe mit sich bringt.

Mitarbeiterin Jeannett Kühnert trägt hier noch von Hand die Farbe auf einen "Cook & Serve"-Porzellankochtopf auf. Im April soll hier ein Spezialroboter Einzug halten. Foto: Martin Schöne

„Die Investitionen bedeuten eine Standortsicherung für alle Mitarbeiter“, hält Rolf Frowein, Geschäftsführer der Eschenbach Porzellan Group – Neue Porzellanfabrik Triptis GmbH, fest. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen einen Umsatz von 8,9 Millionen Euro erwirtschaftet, eine Steigerung um 20 Prozent zum Vorjahr. Das Jahresergebnis stehe noch aus, aber auch dieses nehme sich sehr gut aus. „Wir stehen sehr gut da und das ist eine Ausnahme in der Branche“, fügt der technische Leiter Frank Meinhardt an.

Neue Schleiftechnikim Trptiser Werk

Als Grundlage der aktuellen Investitionen hebt Meinhardt vor allem ein Zugpferd im Produktportfolio von Eschenbach hervor: die Porzellan-Kochtopfserie „Cook & Serve“. Anhand der Entwicklung des preisgekrönten Kochgeschirrs ließe sich sehr gut nachzeichnen, wie eine innovative Produktidee zur schrittweisen Modernisierung von Produktionsprozessen führe, erläutert er.

Zunächst sei es im Unternehmen gelungen, eine Idee umzusetzen, die bereits seit vielen Jahren in der Porzellanbranche verfolgt wurde. Ein Kochtopf ganz aus Porzellan, der dank eines speziellen Materialmixes und ausgefeilter Fertigungsmethoden auf so gut wie jede Form von Herd, Grill oder Flamme gestellt werden kann, ohne durch die einseitige Erhitzung zu reißen. „Dazu haben wir einen völlig neuen Porzellanversatz entwickelt“, so Meinhardt.

Die neue Schleifmaschine im Einsatz. Foto: Martin Schöne

Daraus sei dann die Notwendigkeit entstanden, den Boden des Topfs derart glatt zu schleifen, dass er etwa Ceran-Kochfelder im alltäglichen Gebrauch nicht zerkratze. Man wurde fündig und seit Anfang des Jahres kommt im Triptiser Werk laut Unternehmen erstmalig in Deutschland eine völlig neue Schleiftechnik zum Einsatz. Das automatisierte Schleifgerät sorgt nun mittels Diamant-Schleifflächen für zuvor unerreichte Ergebnisse, nicht nur an den Böden der „Cook & Serve“-Reihe, sondern auch bei vielen anderen Produkten wie Teller und Schalen. Sowohl in der heimischen Küche, vor allem aber bei Großkunden etwa im Hotel- und Gastronomie-Gewerbe bringe das große Vorteile mit sich.

Die Anschaffung des Fondspritzroboters stellt hingegen eine Reaktion auf den Trend zu bunten Farben beim Geschirr dar. Da hier bisher viel Handarbeit eine Rolle spiele und es immer schwieriger werde, geeignetes Personal zu akquirieren, soll in Zukunft der Fondspritzroboter eines Spezialherstellers aus dem Raum Selb in Bayern helfen, deutlich flexibler auch Farbspritz-Aufträge in Größenordnungen zu bearbeiten. Während Mitarbeiterin Jeannett Kühnert soeben einen Porzellankochtopf mit der Sprühpistole in schwarze Farbe hüllt, sagt Frank Meinhardt, das Personal in diesem Bereich werde dann am neuen Fondspritzroboter ausgebildet. „Die Automatisierung hilft hier, das Fachkräftemanko auszugleichen“, erläutert der technische Leiter, bevor er die Führung durch den Traditionsbetrieb in Triptis fortsetzt.



Kann ein Roboter genauso gut Farbe auf Porzellanprodukte auftragen wie ein Mensch?

Wir haben uns darüber viele Gedanken gemacht. Früher ging das nicht. Es kommt darauf an, das Produkt von allen Seiten bearbeiten zu können und nicht zu viel Farbe aufzutragen. Die Farbe sinkt bei 1200 Grad im Ofen in die Glasur ein. Ist die Farbschicht zu dick, könnte sie irgendwann abplatzen. Da kommt es auf die Erfahrung der Mitarbeiter an. Wir haben uns die Maschinen von zwei Unternehmen angeschaut und uns für einen Fondspritzroboter entschieden, der unseren Anforderungen gerecht wird.

Was erhoffen Sie sich von den Investitionen?

Solche Fortschritte sind gut, aber eben auch teuer. Am Ende soll das die Produktivität steigern. Der Fondspritzroboter wird es uns erlauben, das Marketing mit dem Farb-Thema viel offensiver anzugehen, weil wir dann Aufträge in großem Umfang produzieren können. Mit der neuen Schleifmaschine sind wir bei der Schleiftechnik absolut Spitze.

Wie wirkt sich der Fachkräftemangel für Eschenbach aus?

Man findet eigentlich kaum mehr Personal. Das Problem sind nicht nur die fehlenden Fachkräfte, sondern auch ein Mangel an Auszubildenden. Früher hatten wir im Betrieb in jedem Lehrjahr viele Auszubildende, im Moment haben wir insgesamt nur drei.