Zum Pößnecker Lichterfest werden wieder Tausende erwartet

Pößneck. Das Programm für die traditionelle Heiligabend-Veranstaltung steht fest.

Nach zwei Jahren mit inoffiziellen Heiligabend-Treffen im kleineren Kreis wird das Pößnecker Lichterfest am 24. Dezember wieder als große öffentliche Veranstaltung auf dem Pößnecker Marktplatz gefeiert. Wie in den Jahrzehnten vor Corona wird mit tausenden Menschen vor dem weihnachtlich leuchtenden Rathaus gerechnet.

Im Anschluss an die Christvesper in der Stadtkirche wird das Fest vom Pößnecker Lichtkind gegen 17.30 Uhr eröffnet. In feierlichem Zug wird das Friedenslicht auf den Marktplatz getragen, so die veranstaltende Stadt Pößneck in einem Ausblick. Der Männergesangsverein Liedertafel und der Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaft bringen weihnachtliche Klänge ein. Es wird das letzte Türchen des Pößnecker Vorlese-Adventskalenders geöffnet.

Der Weihnachtsmann und seine Helfer werden wie immer süße Überraschungen an die Kleinsten verteilen, die natürlich zahlreich mit Lampions erwartet werden. Zum Abschluss sollen alle Anwesenden „in beliebter Tradition“, wie es heißt, gemeinsam das Weihnachtslied „O du fröhliche“ singen.

Das Friedenslicht aus Bethlehem wird gern für die heimische Weihnachtsstube geteilt.

Das Pößnecker Lichterfest wird nach Angaben der Stadt zum nunmehr 551. Mal gefeiert.