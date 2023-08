Zum Pößnecker Stadtfest gibt es einen Bücherflohmarkt mit Musik

Pößneck. Die Öffnungszeiten und das Angebot in der Straubelstraße 5.

Der ständige Pößnecker Bücherflohmarkt ist aus Anlass des diesjährigen Pößnecker Stadtfestes an zwei Tagen geöffnet. Der Freundeskreis der Stadtbibliothek öffnet sowohl am 2. als auch am 3. September die Tür in der Straubelstraße 5, und zwar jeweils von 13 bis 18 Uhr.

Eine Besonderheit ist dieses Mal ein kleines Konzert mit Old School Jazz, welches vom Bodelwitzer Gitarristen Georg Keller dargeboten wird. Klassikern und Improvisationen kann beim Stöbern in den prall gefüllten Regalen oder auch so ab 15 Uhr gelauscht werden.

Zwei Euro pro Kilogramm

Im Bücherflohmarkt stehen tausende gebrauchte Bände vom Krimi über den Klassiker bis zum Kinderbuch für neue Leser bereit. Ob Romane, Reiseführer oder Ratgeber – die Literatur wird wie bisher nach Gewicht gegen eine Spende von zwei Euro pro Kilogramm abgegeben. Der Erlös kommt der Stadtbibliothek zu Gute, die die Gelder vor allem in neue Medien investiert, aber auch bei der Finanzierung von Veranstaltungen einsetzt.

Frischen Lesestoff für den Flohmarkt nehmen die Ehrenamtlichen des Freundeskreises an jedem ersten Montag im Monat in der Zeit zwischen 16.30 bis 17.30 Uhr direkt in der Straubelstraße 5 an. In der Stadtbibliothek selbst können Gebrauchtbücher nur in kleinen Mengen und nur nach Absprache abgegeben werden.

Der Bilke-Freundeskreis besteht seit fünfzehn Jahren – er wurde am 9. September 2008 gegründet. Seither hat die kleine buchkulturelle Interessengemeinschaft im Durchschnitt etwas mehr als 2000 Euro pro Jahr für die Pößnecker Stadtbibliothek erwirtschaftet.