Zum Schulbeginn Fahrplananpassungen: Das gilt im Saale-Orla-Kreis

Pößneck. Das Nahverkehrsunternehmen Kombus ändert ab dem 6. September die Fahrpläne. Diese Änderungen gibt es im Saale-Orla-Kreis.

Ab Montag, den 6. September, tritt beim Nahverkehrsunternehmen Kombus das Ergänzungsblatt zum Jahresfahrplan in Kraft. Darüber informiert das Nahverkehrsunternehmen in einer Pressemitteilung. Die Broschüre lieg in den Bussen und Servicecentern aus und kann auf der Webseite des Unternehmens unter News als Datei abgerufen werden. Änderungen gibt es im Saale-Orla-Kreis auf den Kombus-Linien 610, 620, 630, 640, 821, 822, 832, 944, 946, 966 und 968.

In Volkmannsdorf (bei Schleiz) entfällt die Haltestelle Volkmannsdorf SOK, dafür wird von den Linien 821, 946 und 966 die Haltestelle Volkmannsdorf /Schleiz bedient. Die Fahrt 41 der Linie 966 (aktuell 16.24 Uhr ab Pößneck) verkehrt durchgehend fünf Minuten früher. Dadurch wird in Ziegenrück Saalestraße Anschluss an den Wanderbus Thüringer Meer und die Linie 620 nach Bad Lobenstein geschaffen. Auf der Linie 822 verkehrt die Fahrt 2 mit verändertem Fahrtverlauf und 6.40 Uhr ab Knau, die Fahrt fünf verkehrt durchgehend 15 Minuten früher und bis Knau und die Fahrt zehn verkehrt 13 Minuten später und ab Knau Wartehalle. In Willersdorf können die Haltestellen Wartehalle und Ebersberg wegen Straßenbauarbeiten von der Linie 730 nicht bedient werden. Es wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Ab 3. September tritt ein Umleitungsfahrplan in Kraft. Die Fahrt 204 der Linie 730 verkehrt durchgehend 13 Minuten früher ab Stelzen zur Schule in Tanna.

Ansonsten handelt es sich meist um geringfügige Fahrzeitverschiebungen. Hauptsächlich betroffen sind die Hin- und Rückfahrten zu den Schulen im Bedienungsgebiet. Alle Schulfahrpläne zum Download stehen ebenfalls auf der Internetseite der Kombus unter Fahrpläne/Schulfahrpläne zur Verfügung.

Detaillierte Informationen und Fahrzeiten sind am Kombus-Servicetelefon unter 03671 / 52 51 999, in den Servicecentern Pößneck, Schleiz und Bad Lobenstein, über die App sowie unter www.kombus-online.eu abrufbar.