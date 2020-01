Zum Wohl der Hunde: Schlettweinerin züchtet Da Capo Bulldoggen

Da capo ist bekanntermaßen ein Begriff aus der Musik, eine Spielanweisung für Instrumentalisten. Es bedeutet, dass man an einer vorher definierten Stelle vor vorn beginnen solle. Da Capo bezeichnet aber auch eine kaum bekannte Zuchtvariante des Englischen Bulldoggen. „Es ist eine Rückzüchtung“, sagt die Schlettweinerin Anja Hoffmann, während sie mit Hündin Ingeborg und deren Welpen Darko und Djego im Wald nahe Hütten Gassi geht.

Seit vier Jahren beschäftigt sich die vierfache Mutter mit den Vierbeinern und betreibt eine Hobbyzucht. „Es ist ein Familienhund, der verspielt ist und einen eigenen Charakter hat, viel Auslauf braucht“, beschreibt sie das Wesen der Tiere.

Die längeren Nasen fördern die Gesundheit der Hunde

Die Englischen Bulldoggen haben mit vielen Krankheiten zu kämpfen. Das ergebe sich aus der ausgeprägten Überzüchtung der Rasse. Der Da Capo sei eine Bestrebung von einigen Züchtern, die besonderen Merkmale des Bulldoggen wie die verkürzte Nase und Kopf sowie der kompaktere Körper wieder zurück zu deren natürlicheren Ursprung zu führen. Das solle das Leben der Hunde und auch der Halter deutlich angenehmer gestalten. „Die längeren Nasen fördern die Gesundheit der Hunde“, bestätigt die Pößnecker Tierärztin Dorith Jacob.

„Wir gehören keinem der großen Verbände an, weil wir uns deren Maßgaben nicht beugen wollen. Dies schadet nur der Gesundheit der Tiere“, sagt Züchterin Hoffmann klar. Die Da Capo Interessengemeinschaft grenze sich bewusst ab.

„Die Da Capos sind wesentlich leichter, agiler und haben größere Nasen“, erklärt sie die Unterschiede zu den Englischen Bulldoggen. Das würde sich auch in der Lebenserwartung niederschlagen: Laut einer britischen Studie lebten Bulldoggen durchschnittlich sechs Jahre und drei Monate. „Da Capos leben zwischen zehn und fünfzehn Jahren“, sagt die Schlettweinerin.

Djego und Darko beim Herumtollen auf dem Waldweg. Foto: Foto: Marcus Cislak

Die beiden Welpen haben unterdessen etwas Interessantes im Unterholz entdeckt. Sie stecken ihre Nase ins Laub und umringen aufgeregt das Objekt der Begierde. Anja Hoffmann ruft Diego und Darko mit Nachdruck zu sich und lockt sie schließlich mit Leckerlis zum Weg zurück. „Die Belohnung hilft“, sagt sie lächelnd.

„Das A und O ist es, die Hundeschule zu besuchen. Man lernt den Hund zu verstehen und der Vierbeiner auf Kommandos zu hören“, erklärt sie. Zudem hebt sie den sozialen Aspekt hervor. Man lernt andere Halter kennen, tauscht sich aus, gibt Erfahrungen weiter. Auch zu den Besitzern der Hunde aus den Würfen hat sie immer wieder Kontakt.

Die siebenjährige Hündin Ingeborg hat bislang in vier Würfen 37 Welpen das Leben geschenkt. Sie flitzt neugierig und aufmerksam auf einem Waldweg nahe Hütten herum. Immer darauf bedacht, dass ihre beiden 16 Wochen alten Welpen Darko und Djego keinen Blödsinn anstellen. Sie sind die beiden letzten verblieben jungen Hunde, alle anderen hat Hoffmann an Hundeliebhaber verkauft. „In Bayern und bis an die Nordsee sind die Hunde verstreut“, sagt sie mit ein wenig Stolz.

Die Nachfrage sei ungebrochen, allerdings sei es derzeit sehr schwierig, einen Rüde zu bekommen. „Der Genpool ist sehr eng, wir suchen schon im Ausland nach einem geeigneten Hund“, so Anja Hoffmann. „Allerdings wollen wir nichts übers Knie brechen“, meint sie entspannt.