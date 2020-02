Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Kneipentour in Pößneck ist Grüner Baum wieder mit dabei

Die 24. Auflage der Pößnecker Kneipentour ist nicht mehr weit entfernt. Am Tag nach dem kalendarischen Frühlingsanfang, also am 21. März, öffnen sich die Türen in acht Gaststätten der Umgebung. Der Grüne Baum in Bodelwitz kehrt nach längerer Abstinenz wieder zurück in die Riege der teilnehmenden Gastwirtschaften, verkündet der die Kneipentour veranstaltende Wirteverein Pößneck. Der kostenfreie Bus-Shuttle zwischen Lokalitäten pendelt also wieder bis in die benachbarte Gemeinde und zwar wie gewohnt ab 21 Uhr.

Der traditionelle Auftakt bildet ab 20 Uhr der Fassbieranstich auf dem Pößnecker Marktplatz. In Anlehnung an die in Pößneck ansässige Rosenbrauerei lautet das Motto der diesjährigen Kneipentour: „Die schönsten Rosen blühen in Pößneck.“ Ingo Böhme vom Wirteverein erläutert: „Jeder Besucher erhält eine schöne Rose, und zum diesjährigen Gewinnspiel gibt es auch rosige Preise.“ Wie zum Beispiel zwölf Mal einen Kasten Bier der lokalen Brauerei als Hauptgewinn, ausgelost wird wie immer zum Pößnecker Stadtfest.

Rosige Preise zu gewinnen

Die Teilnahmekarten können in den Kneipen bis zum 31. März abgegeben werden, wenn mindestens acht von neun Stempel darauf zu finden sind. Das ergibt sich aus den acht Kneipen plus Markt.

In die Stadt an der Kotschau, genauer bis zum Busbahnhof, können auch Gäste aus dem Orlatal gelangen. Von Peuschen, Schmorda, Langenorla, Neustadt und Triptis gibt es die Möglichkeit, zur Party zu fahren – und des Beste daran, auch wieder zurück! Damit reagiere man auch auf Anfragen aus Neustadt und Triptis, so die Ankündigung. Die insgesamt drei Buslinien treffen jeweils 19.45 Uhr in Pößneck ein, also pünktlich zum Anstich auf dem Markt. Zurück geht es vom Busbahnhof in die jeweiligen Orlatal-Ecken ab 2 Uhr.

Die Teilnehmenden Gaststätten und Bands: Im Schiefen Eck spielen die Dead Flowers & Friend. In der Pilsbar Ins Eck sind In’n’Out und Peer Oxon am Start. Café Dittmann wartet mit Saitensprung auf. Der Ratskeller hat Plan B zu bieten. Im Bistro Am Markt spielen die Kastrierte Kannibalen. In der Turmschänke sind Sticky Fingers an den Instrumenten. In Vaters Gaststätte sind Peter Kick & DJ Frank am Start. Und im Grünen Baum in Bodelwitz spielen Lunics.