Zurück in die Zukunft

Marcus Cislak grübelt über das Gestern, Heute und das Morgen.

Das Wochenende stand ganz im Zeichen der Rück- und Vorschau. Mit zahlreichen Blicken in längst vergangene Tage unserer Heimat hält man mit Erinnerungen an Schmerzliches, Erfreuliches, Spannendes und Erstaunliches den Geist der Damaligen wach.

So ist es der Sonntagsstreifzug zur ersten Landesgartenschau in Pößneck, die vor nunmehr 21 Jahren über die wunderschöne Bühne ging. So sind es die Landfrauen aus Dreitzsch, die üblicherweise in Kindergärten des Saale-Orla-Kreises ihr Wissen weitergeben und nun wieder jedermann das Wäschewaschen wie zu Omas Zeiten zeigten. Natürlich sind es auch die Rothenacker, die dem gelehrten Bauern des Ortes gedachten. Auch die Rettungskräfte der Johanniter erinnerten sich mit Grausen an Hochwasserereignisse und anderes bei der Übergabe einer Drohne, die nun ihre Arbeit verbessert.

Mag aus heutiger Sicht das Leben vor zehn oder fünfhundert Jahren schwierig gewesen sein, es ist eigentlich nur anders gewesen. Nicht schwierig, nur anders. Man kam mit Situationen klar, überwand Hürden mit Bauernschläue, Pragmatismus, guten Konzepten und auch mit Rumpelbrettern. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Manchmal frage ich mich, was die uns Nachgeborenen sagen werden. Dann nämlich ist Modernes alt.