Zustand der Pößnecker Lederwerksvilla: Schlimm, aber nicht hoffnungslos

Im Erdgeschoss wölbt sich das durchfeuchtete Parkett samt drübergezogenem Uralt-Linoleum stellenweise fast kniehoch. Die Reste der Holzvertäfelungen im Direktionszimmer hinterlassen den Eindruck, dass die einstigen herrschaftlichen Innenausstattungen brachial von den Wänden gerissen wurden. Mauern zeigen sich aufgebrochen – offensichtlich war da jemand gezielt am Werk, um an die sicher längst verschacherten Kupferkabel heranzukommen. Auf dem obersten Absatz des Treppenhauses häuft sich Bauschutt – es sind die modrigen Reste der durchbrochenen Decke und des aufgerissenen Dachs, in welchen Flugvegetation sprießt.

Er ist schon schmerzhaft, der erste Rundgang durch die Villa in der Saalfelder Straße 34 in Pößneck nach der Übernahme durch die Stadt. „Das sieht ganz böse aus“, stellt Bauamtsleiter Frank Bachmann zunächst schockiert fest. Beim näheren Hinschauen entdeckt er dann „für die Ewigkeit gebaute Stahlbetondecken“, wie er einschätzt, so dass seine Zusammenfassung zuversichtlich ausfällt: „Wir werden da viel zu tun haben. Und wir werden sicher noch Dinge entdecken, die uns nicht gefallen werden. Aber das Gebäude ist nicht hoffnungslos verloren.“

Gebäude muss gegen Wetter und Vandalen geschützt werden

Unterm löchrigen Dach der Villa in der Saalfelder Straße 34 in Pößneck beraten von links Bauamtsleiter Frank Bachmann, Liegenschaftssachbearbeiter Heiko Jobst und Bauhofsmitarbeiter Ron Schnabelrauch seitens der Stadt mit Dachdeckermeister Heiko Naumann die Notreparaturen. Foto: Marius Koity

In diesem Sinne wurde auf dem am 10. November für 350 Euro ersteigerten Grundstück unmittelbar nach der Entrichtung des Kaufpreises, in der vergangenen Woche also, mit Aufräumarbeiten begonnen. Die zugewachsene Villa wurde vom städtischen Bauhof praktisch aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Direkt am einstigen Lederwerkskontor werden nun Gerüste aufgebaut – nicht für die Sanierung, soweit ist man noch nicht, sondern für Notreparaturen, um weiteren Substanzschädigungen vorzubeugen.

Das Dach ist nicht nur oberhalb des Treppenhauses leck, Niederschlagswasser fließt eher rein als ab, das Mauerwerk scheint an einigen Stellen lose – diesen Problemen sollen einheimische Handwerker kurzfristig zu Leibe rücken. „Wir wollen bis Weihnachten alle Lücken und Löcher verschließen, damit das Gebäude bis zum Beginn der Sanierung gewissermaßen austrocknen kann“, führt Bauamtsleiter Frank Bachmann aus. Gegebenenfalls werde man für Teile des Objektes ein Notdach herstellen. Die Stadt hofft, dass 10.000 bis 20.000 Euro reichen, um die marode äußere Hülle provisorisch abdichten zu können.

Die Villa müsse allerdings nicht nur vor Regen und Schnee geschützt werden, sondern auch gegen Vandalismus. „Man glaubt’s nicht, aber in den vergangenen Tagen waren Leute im Gebäude, um da weiter Dinge herauszureißen – dabei kann man sich dort überall gerade im Dunkeln verletzen“, so Frank Bachmann. So sei die Sicherung des Objektes gegen unbefugtes Betreten unverhofft zu einer weiteren Priorität geworden. Nicht zuletzt denke man daran, einen Sicherheitsdienst einzuschalten.

„Villa“ nach Zwangsversteigerung im Besitz der Stadt Pößneck