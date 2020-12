Zustand des historischen Pößnecker Postgebäudes besser als befürchtet

„Tschüß & out for ever 29.08.95“ steht an einer Wand im historischen Pößnecker Postgebäude. Das Graffito hat wahrscheinlich eine Telefonistin hinterlassen, deren Arbeitsplatz vor 25 Jahren verloren ging. Ihren Gruß werden sicher noch etliche Leute empfangen, dann wird er aber verschwinden. Denn in der kommunalen Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG) beginnt langsam, aber sicher die Auseinandersetzung mit der Zukunft des frisch erworbenen Objektes.

GWG-Chef Ingo Kruwinnus prüfte nicht zuletzt den Dachboden des Wohntrakts in der Post und entdeckte eine Flasche Hammer hell der einstigen Brauerei in Lemnitzhammer. Foto: Marius Koity / OTZ